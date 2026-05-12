'Нас могли убить': пленный оккупант рассказал, как РФ 'утилизирует' заключенных на войне

По словам экспертов, военные, которых отправляют на диверсионные задания, как правило, являются бывшими осужденными.

За время полномасштабного вторжения РФ Украина взяла в плен немало российских оккупантов. В частности, издание The Wall Street Journal рассказало о бывшем российском заключенном Вячеславе Кудряшеве, которого украинские войска взяли в плен.

Журналисты отмечают, что у захватчика сейчас отсутствует часть правой руки, а в голове установлены две титановые пластины.

Как рассказал сам оккупант, командир отправил его и еще одного пехотинца с целью добраться до определенной точки в лесу вблизи Кременной, что на востоке Украины. Их задача заключалась в том, чтобы продержаться достаточно долго, чтобы к ним присоединились другие и продвинули российскую линию фронта еще на несколько десятков метров.

Впоследствии все пошло не по плану. Кудряшев потерял рацию, пытаясь уклониться от украинских дронов. Не зная своего местонахождения и не имея связи со своим подразделением, он остался там со своим товарищем, пока украинские бойцы не нашли их и не взяли в плен.

О какой тактике РФ свидетельствует такая ситуация

"Украинцы могли бы нас там на месте убить - никто бы и не узнал, что мы погибли", - рассказал Кудряшев, который сейчас находится в украинском лагере для военнопленных, где он дал интервью изданию The Wall Street Journal.

Как отмечают журналисты, Кудряшев находился на фронте всего четыре дня, что свидетельствует о тактике, которую Россия применяет для достижения небольших успехов на поле боя в Украине.

"Столкнувшись с тысячами украинских дронов, которые обнаруживают и нацеливают почти все, что движется вдоль линии фронта, Россия в основном отказалась от попыток продвигаться с помощью бронетехники. Вместо этого она использует тактику, известную как "инфильтрация", отправляя пары пехотинцев в зачастую безнадежные вылазки в серую зону, где ни одна из сторон не имеет эффективного контроля, а пехота обеих армий пытается выжить", - подчеркивает WSJ.

В этом году такая тактика помогла обеспечить небольшие успехи - примерно 7 квадратных километров в день.

Кампания по "очищению общества" РФ

Также Кудряшев, который является бывшим наркоманом и был заключен в тюрьму по обвинению в наркоторговле, сказал, что он и многие в российской армии считают войну преднамеренной кампанией по очистке общества от тех, кто находится на самых низких ступенях, истребляя угнетенных, бездомных и заключенных.

"Они экономят на снаряжении, но взамен теряют людей. Этот подход приносит все меньшие результаты. Кроме того, значительная часть территории, завоеванной с помощью этих тактик, становится серой зоной, которую они не контролируют полностью", - отметил эксперт по российским вооруженным силам в аналитическом центре "Карнеги Эндаумент за международный мир" Майкл Кофман.

Также эксперт предупредил, что с наступлением поздней весны Украине станет сложнее выявлять российских оккупантов среди зеленой растительности, а это означает, что проникновение, вероятно, останется важным элементом будущего летнего наступления РФ.

Кофман добавил, что военные, которых отправляют на диверсионные задания, обычно являются бывшими осужденными, прошедшими лишь несколько дней обучения, ведь для того, чтобы добраться до назначенного места и ждать дальнейших приказов, необходимы минимальные навыки. Однако некоторые из них игнорируют приказы командиров, пытаясь максимально увеличить свои шансы на выживание.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее Институт изучения войны писал, что Россия использовала "перемирие" для переброски войск и атак дронами на фронте. По словам аналитиков, в последний день так называемого режима тишины (с 9 по 11 мая) бои не прекращались, однако их интенсивность немного снизилась.

В то же время офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк рассказал о реальной ситуации на фронте. Он отметил, что оккупанты меняют тактику и все активнее используют другие инструменты воздействия на украинских бойцов.

"Сказать, что на нашем направлении наступательные темпы россиян снизились, было бы не совсем правильно, поскольку россияне постоянно меняют тактику, постоянно подтягивают новые ресурсы", - сказал Черняк.

