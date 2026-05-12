Что пить при высоком давлении: диетологи назвали 4 лучших напитка

Некоторые напитки могут способствовать улучшению самочувствия человека.

Ежедневный выбор напитков может влиять на артериальное давление больше, чем люди думают. Поэтому четыре диетолога назвали для verywell health лучшие напитки для его снижения.

Гранатовый сок

"Гранатовый сок не только вкусен; 1 стакан в день также может помочь снизить артериальное давление. Гранатовый сок содержит калий, а также антиоксиданты, которые могут способствовать выработке организмом оксида азота. Оксид азота помогает расслабить сосуды, что облегчает кровоток и потенциально улучшает контроль артериального давления", - объяснила диетолог Сюзанна Фишер.

Видео дня

По ее словам, этот сок можно употреблять не только в чистом виде. Она рекомендует попробовать его со льдом, смешанным с газированной водой или холодным чаем, в качестве вкусной основы для безалкогольных коктейлей, или заморозить его в виде леденцов для освежения.

"Вы также можете добавлять его в смузи, йогурт, овсянку или парфе для повышения питательной ценности. Он также хорошо подходит для пикантных блюд, используется в винегретах и маринадах или сгущается до состояния глазури для белков и овощей", - заверила она.

Зеленый чай

Как отметила диетолог Симона Харунян, это полезный напиток для поддержания здорового артериального давления. Он помогает расслабить сосуды, способствуя выработке оксида азота, что улучшает кровообращение. Также он богат антиоксидантами и обладает природными противовоспалительными свойствами, которые способствуют общему здоровью сердца и со временем могут помочь снизить артериальное давление.

"Я часто пью его круглый год: в холодные дни - теплым, а в теплую погоду - как освежающий холодный чай. Чтобы получить максимальную пользу, я рекомендую пить его без сахара, чтобы избежать лишних калорий. А поскольку зеленый чай содержит кофеин, он может стать прекрасной заменой утреннему кофе", - отметила специалист.

Чай из гибискуса

В то же время диетолог Лена Бил говорит, что чай из гибискуса является одним из наиболее научно обоснованных натуральных напитков для снижения артериального давления.

"Он богат антоцианами - растительными соединениями, которые способствуют расслаблению сосудов и улучшению кровообращения, что приводит к заметному снижению как систолического, так и диастолического артериального давления. Помимо пользы для здоровья сердца, гибискус также обладает антиоксидантным действием и может способствовать улучшению уровня холестерина. Я рекомендую заваривать его горячим или холодным и не добавлять сахар. Я усиливаю вкус дольками цитрусовых или щепоткой корицы, чтобы получить натуральный, яркий напиток, полезный для сердца", - посоветовала она.

Свекольный сок

Также диетолог Роксана Эсани подчеркнула, что лучшим напитком для снижения артериального давления является свекольный сок, который содержит большое количество природных нитратов, способных помочь его снизить.

"Благодаря яркому цвету свекла также содержит антиоксидантные пигменты, которые могут помочь уменьшить воспаление, что важно для поддержания здоровья сердца. Свекольный сок также содержит калий, магний и витамин С. Я люблю готовить свекольный сок дома. Я выжимаю его в соковыжималке вместе с зеленым яблоком, морковью, имбирем и лимоном. Получается очень вкусный напиток", - подчеркнула она.

Ежедневные привычки, которые помогают снизить артериальное давление

Напитки могут способствовать снижению артериального давления наравне с лекарствами или диетическими добавками, однако это лишь одна из составляющих общей картины. Небольшие изменения в привычках и образе жизни также могут положительно повлиять на артериальное давление и общее состояние сердца.

Включите в рацион разнообразные напитки, способствующие снижению артериального давления

Помимо упомянутых напитков, добавьте в свой рацион апельсиновый, томатный соки или обезжиренное молоко, ведь они также помогают снизить артериальное давление. Также избегайте алкоголя, газированных напитков и чрезмерного количества кофеина.

Употребляйте полезные для сердца продукты

Регулярное употребление определенных продуктов, таких как грецкие орехи, черника, птица или рыба без кожи, листовая зелень, цельнозерновые продукты и нежирные молочные продукты, может помочь поддерживать здоровый уровень артериального давления.

Уменьшите потребление натрия

Специалисты советуют использовать специи или травы вместо соли, а также ограничить употребление продуктов с высоким содержанием натрия, таких как кетчуп и соевый соус. Выбирайте консервы с низким содержанием натрия или без добавления соли.

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями

Выберите любимое занятие, например, прогулки, танцы, езду на велосипеде или другое, а также старайтесь заниматься физическими упражнениями по 30 минут не менее пяти дней в неделю.

Управляйте стрессом

Эксперты рекомендуют выяснить, что именно вызывает у вас стресс. Практикуйте техники управления стрессом, такие как медитация, ведение дневника, йога или глубокое дыхание.

Другие советы по здоровью

Ранее специалисты ответили, какой вид спорта лучше всего укрепляет ваше сердце. Речь идет о плавании, которое не только улучшает выносливость, но и способствует кровообращению, при этом нагрузка на тело значительно меньше, чем во многих других видах спорта.

Также ученые назвали популярный фрукт, который может улучшать сон. По словам исследователей, те, кто регулярно употреблял авокадо, отмечали более длительный сон и его лучшее качество.

Вас также могут заинтересовать новости: