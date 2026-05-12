Известный режиссёр рассказал о смыслах номера LELEKA на 'Евровидении-2026'

Илья подчеркнул, что в номере всё будет не просто так.

Уже сегодня, 12 мая, состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026". И хотя представительница Украины – певица LELEKA – будет выступать во второй конкурсный день, стали известны подробности ее номера.

По словам режиссера Ильи Дуцика, он с командой вложил много смыслов в номер артистки.

"Мир воспринимается очень разрозненным, фрагментированным, и часто мы не можем достичь целостности. Целостности личности, целостности окружения. И очень хотелось этого объединения, перерождения, которое сначала происходит внутри нас, а затем транслируется на всех. Мне кажется, что фрагментация и отсутствие целостности очень близки нам как стране, и нам необходимо собираться и возвращать себе свое", – подчеркнул режиссер в комментарии для "Евровидение Украина".

Также он объяснил символизм ткани, которая будет разворачиваться на заднем плане во время выступления представительницы Украины.

"В немецкоязычных странах такая ткань часто ассоциируется с миром. А мы где – мы в Вене. Поэтому ткань – это мы, ткань – это мир, ткань – это окружение. И она от фрагментации приходит к целостности благодаря своей силе", – добавил Илья.

Напомним, что на сцене украинка будет не одна. Компанию ей составит бандурист Ярослав Джусь. Кстати, он не только является автором и аранжировщиком бандурных партий конкурсной песни "Ridnym", но и, по словам режиссера, также имеет свой символизм.

"Ярослав – это то, на что мы, украинцы, люди, всегда можем опереться – традиции. Это то наше родное, что нас притягивает, что дает нам элемент перерождения", – добавил Дуцик.

Напомним, LELÉKA выступит 14 мая под номером 12. А как будет проходить первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026" в Вене и кто пройдет в гранд-финал – читайте все подробности в онлайн-трансляции УНИАН.

