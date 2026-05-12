Львов готовится к непогоде: синоптики предупреждают об опасности (инфографика)

По городу и области объявлено предупреждение.

Во Львове 12 мая ожидается неблагоприятная погода с осадками и ветром. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 12 мая гроза, днем порывы северо-западного ветра 17–22 м/с, град", – прогнозируют синоптики.

Кроме того, предупреждение о непогоде объявили и для Львовской области, где также будут сильные порывы ветра, град и грозы.

Синоптики ввели на Львовщине I уровень опасности, желтый.

По Львовской области во вторник будет облачно. Временами будут идти дожди, также ожидаются грозы, а днем местами еще и град. Ветер будет южный с переходом на северо-западный, 9 – 14 м/с, днем порывы усилятся до 17 – 22 м/с. Температура днем составит +14°...+19°.

Во Львове сегодня также будет облачно. Время от времени ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер ожидается 9–14 м/с, днем порывы будут достигать 17–22 м/с. Температура днем составит +17°...+19°.

В целом в начале недели во Львове ожидается нестабильная погода с чередованием осадков в виде дождя и гроз. Во второй половине недели уже ожидается спокойная погода без осадков. Температура ночью до +10°, а днем – до 22° тепла.

