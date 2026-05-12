Атмосферный фронт испортит погоду по всей Украине, - синоптики

В Украине пройдут дожди, а в середине недели по всей стране станет холоднее.

В ближайшие дни погода в Украине будет нестабильной, с осадками, грозами и похолоданием. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, дождливую погоду различной интенсивности вызовет активный атмосферный фронт, который 12 мая придет из Западной Европы. Он будет медленно смещаться в восточном направлении.

Уже 13 числа этот фронт будет пролегать от Балтийского до Черного моря. Он охватит большую часть нашей территории, кроме запада и северо-востока.

14 мая вне его влияния будут западные, Житомирская, Винницкая и Одесская области.

"Южный ветер перейдет на северо-западный, откуда будет нести все новые порции холодного воздуха. Давление и влажность будут колебаться", – говорят синоптики.

Температура ночью будет колебаться в пределах +5°...+13°, а днем подниматься до +16°...+23°. В середине недели, 14 мая, по всей Украине похолодает до +12°...+19°.

В Киеве в ближайшие дни ожидается нестабильная погода с дождями, грозами и похолоданием. По прогнозу синоптиков, осадки будут продолжаться с 12 по 16 мая, а больше всего дождя прогнозируют 13 мая. В столицу будет поступать прохладный воздух, поэтому температура днем в основном составит +14…+17 °C, а ночью +9…+12 °C. Теплее будет только 12 и 16 мая – до +20…+22 °C.

