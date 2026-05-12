Индия отказалась покупать российский подсанкционный газ, несмотря на жесткий дефицит, – Reuters

По данным журналистов, Россия попытается убедить Дели закупить "голубое топливо", на которое наложены санкции США.

Индия отказалась покупать российский сжиженный природный газ, на который распространяются санкции США, несмотря на дефицит, вызванный войной на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что пока не ясно, куда направится танкер Kunpeng с российским "голубым топливом", который должен был пришвартоваться в Индии.

По словам одного из собеседников журналистов, разгрузка не состоялась из-за нежелания Индии принять груз СПГ с российского завода "Портовая", который находится в Балтийском море.

При этом журналисты обращают внимание, что еще в середине апреля Индия была указана как пункт назначения для подсанкционного сжиженного газа из РФ. Вместе с тем, Нью-Дели сообщило о решении не покупать подсанкционный СПГ заместителю министра энергетики РФ Павлу Сорокину во время визита 30 апреля. В то же время, по данным источников Reuters, Сорокин может вернуться в июне для дальнейших переговоров по торговле сжиженным газом.

При этом Индия готова покупать российский СПГ, который не находится под санкциями, но большую часть этих объемов Кремль планирует поставлять в Европу.

До того, как конфликт с Ираном привел к перебоям в судоходстве через Ормузский пролив, Индия покрывала половину своих потребностей в газе за счет импорта, причем около 60% этого газа поступало именно через пролив.

Отказ Индии от российских энергоносителей – последние новости

Индия долгое время была одним из крупнейших покупателей российской нефти. После введения США санкций против "Лукойла" и "Роснефти" Нью-Дели взял курс на отказ от импорта российского "черного золота". В декабре 2025 года Индия сократила импорт российской нефти до минимума с 2022 года.

В начале января 2026 года государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd заявила, что изучает возможность закупки венесуэльской нефти. Впрочем, в марте Индия увеличила импорт подсанкционной российской нефти после разрешения США.

