Индия отказалась покупать российский подсанкционный газ, несмотря на жесткий дефицит, – Reuters

Индия отказалась покупать российский сжиженный природный газ, на который распространяются санкции США, несмотря на дефицит, вызванный войной на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что пока не ясно, куда направится танкер Kunpeng с российским "голубым топливом", который должен был пришвартоваться в Индии.
По словам одного из собеседников журналистов, разгрузка не состоялась из-за нежелания Индии принять груз СПГ с российского завода "Портовая", который находится в Балтийском море.
При этом журналисты обращают внимание, что еще в середине апреля Индия была указана как пункт назначения для подсанкционного сжиженного газа из РФ. Вместе с тем, Нью-Дели сообщило о решении не покупать подсанкционный СПГ заместителю министра энергетики РФ Павлу Сорокину во время визита 30 апреля. В то же время, по данным источников Reuters, Сорокин может вернуться в июне для дальнейших переговоров по торговле сжиженным газом.
При этом Индия готова покупать российский СПГ, который не находится под санкциями, но большую часть этих объемов Кремль планирует поставлять в Европу.
До того, как конфликт с Ираном привел к перебоям в судоходстве через Ормузский пролив, Индия покрывала половину своих потребностей в газе за счет импорта, причем около 60% этого газа поступало именно через пролив.
Индия долгое время была одним из крупнейших покупателей российской нефти. После введения США санкций против "Лукойла" и "Роснефти" Нью-Дели взял курс на отказ от импорта российского "черного золота". В декабре 2025 года Индия сократила импорт российской нефти до минимума с 2022 года.
В начале января 2026 года государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd заявила, что изучает возможность закупки венесуэльской нефти. Впрочем, в марте Индия увеличила импорт подсанкционной российской нефти после разрешения США.