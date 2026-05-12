Льготный статус участника боевых действий может быть аннулирован в связи с несоблюдением определенных законов.

Статус участника боевых действий остается важной частью системы поддержки и мотивации военнослужащих в Украине. Однако при определенных условиях он может быть отменен, что повлечет за собой утрату предусмотренных законом льгот и гарантий.

а сегодня разберемся, в каких случаях могут забрать УБД.

Кто может получить УБД – чем регулируется его назначение

Статус УБД выдается военным различных, в том добровольческих формирований, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в рамках защиты государства. Он предполагает ряд социальных гарантий: в частности, скидки на оплату коммунальных услуг, медицинскую помощь, льготы на проезд и повышенное пенсионное обеспечение.

Как именно выдают и за что могут забрать УБД, прописано в постановлении Кабинета Министров Украины № 203 от 3 марта 2020 года. Согласно ему, статус может быть аннулирован только решением специальной комиссии после проверки всех обстоятельств.

В каких случаях лишают УБД в Украине

Во-первых, статус отменяется, если при оформлении человек предоставил недостоверные или неточные сведения, и впоследствии выяснилось, что он получил его без достаточных оснований.

Во-вторых, льготное положение автоматически утрачивается, если человек совершил умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, что подтверждено вступившим в силу решением суда.

Кроме того, от статуса можно отказаться добровольно.

Когда могут лишить статуса УБД и можно ли его вернуть – что важно знать

Если статус УБД аннулируют, человек полностью утрачивает все льготы и социальные гарантии, которые были предусмотрены в связи с ним.

Его восстановление – отдельный вопрос, который рассматривается индивидуально в зависимости от причин отмены. Если, например, статус был отменен по ошибке, неточности в документах или недостаточности оснований, комиссия может повторно рассмотреть материалы и пересмотреть свое решение.

Но если человека лишили статуса на основании вступившего в силу приговора суда за тяжкое или особо тяжкое преступление, то восстановить его крайне сложно, а в ряде случаев практически невозможно – пока не изменятся соответствующие юридические обстоятельства.

При этом важно не только знать, за что забирают УБД, но и как действовать при ошибочной приостановке льгот.

В таком случае необходимо обратиться в ПФУ с заявлением и подтверждающими документами: после проверки данных уполномоченные органы обязаны рассмотреть обращение и при наличии оснований восстановить соответствующие выплаты.

