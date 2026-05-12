Зафиксированная техника в Крыму обречена: эксперт об установке РФ 'мангалов' на катерах

Россияне могут полагать, что Силы обороны готовят десант на полуостров, отметил Селезнев.

Российские оккупанты начали устанавливать защитные решетки на свои катера для защиты от украинских ударов, однако это вряд ли им поможет. Такое мнение высказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, в эфире Radio NV.

"Часто атаки украинских Сил обороны являются комбинированными, то есть используются дроны, ракеты морского и воздушного базирования. А это значит, что в любом случае техника врага, которая обнаруживается, обычно обречена", - объяснил Селезнев.

Он добавил, что Силы обороны уже длительное время атакуют объекты РФ на территории временно оккупированного Крыма. И на фоне этого в российских Z-пабликах уже начали активно распространять информацию о том, что такие удары могут быть подготовкой к масштабной высадке украинского десанта в Крыму.

"Более того, если мы посмотрим на определенные действия инженерно-технических подразделений российской армии, которые активно восстанавливают и строят новые элементы системы фортификационных сооружений, в частности на западе и юго-западе Крыма. Они на самом деле почему-то верят, что Украина таким образом, как это было во время крымской кампании 1853-1856 годов, будет проводить высадку морского десанта", - добавил Селезнев.

В то же время он подчеркнул, что такая операция со стороны Сил обороны Украины маловероятна. В частности из-за того, что украинским защитникам для реализации подобного замысла необходимы соответствующие корабли.

"Большой десантный корабль "Константин Ольшанский" с 2014 года находится в российском плену и де-факто сейчас служит донором для других кораблей аналогичного проекта уже российского Черноморского флота. Средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" также получил критические повреждения. Проводить высадку десанта с помощью скоростных катеров? Да, этот вариант работает, но для проведения небольших или диверсионных операций, либо поисково-рейдовых действий в прибрежной зоне на территории временно оккупированного Крыма", - объяснил Селезнев.

Напомним, ранее Силы обороны нанесли серию ударов, в частности, по российским кораблям, расположенным на территории временно оккупированного Крыма. В частности, в ночь на 19 апреля ГУР МО атаковало два больших десантных корабля ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму. Сообщалось, что под удар попали корабли проекта 775 "Ямал" и проекта 1171 "Николай Фильченков".

Уже 26 апреля успешную операцию по нанесению ударов по российскому флоту в Крыму провели подразделения СБУ. Тогда были поражены три военных корабля РФ - ВДК "Ямал" и "Фильченков", а также корабль-разведчик "Иван Хурс".

