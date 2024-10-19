Иван Назаренко

Разработчики благодарны фанатам и уже готовят новое обновление для модификации.

Модификацию Fallout: London для Fallout 4 скачали уже почти миллион раз, сообщает Team Folon, разработчики мода.

Fallout: London - фанатская модификация, переносящая игрока в постъядерный Лондон. В игре представлены новые сюжетные ветки, переработаная система диалогов, а также целых 20 новых фракций. Хронологически мод происходит между Fallout 1 и Fallout 2.

Разработчики поблагодарили игроков за достижение такой цели. Team Folon отметила, что обратная связь от фанатов играет важную роль в разработке мода и исправлении технической стороны игры.

Также команда анонсировала новое обновление для мода - Patch 1.2, в котором разработчики обещают исправить много багов и ошибок, а также пораюотать над оптимизацией.

Fallout: London вышел в июле этого года бесплатно на платформе GOG и быстро стал самым быстро скачиваемым проектом на сервисе.

Кроме того, во франшизе Fallout происходят и другие интересные события. Телевизионная адаптация Fallout от Amazon после успешного дебюта в апреле была продлена на второй сезон. Сериал получил 94% рейтинга от критиков.

Также недавно ещё один фанатский мод для Fallout получил дебютный трейлер. Fallout Nuevo Mexico перенесёт игрока в Мехико, крупнейший город из оставшихся в Северной Америке после Великой войны.

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