Голос Нила Ньюбона всё же зазвучал в моде.

Вышедший этим летом глобальный мод для Fallout 4 - Fallout: London возымел огромный успех, за 3 месяца его скачали почти миллион раз. Но ещё до выхода модификации, разработчики были настолько уверенны в своём проекте, что больше года игнорировали письмо Нила Ньюбона, сыгравшего Астариона в Baldur's Gate 3.

Об этом актёр рассказал в интервью на YouTube канале GINX TV. По его словам, он сам написал разработчикам Fallout: London из Team FOLON с предложением озвучить какого-нибудь персонажа. Но FOLON просто игнорировала Ньюбона на протяжении полутора лет:

"Я уже отправил им сообщение за год до этого. Может быть, за два года - это было очень давно, когда я сказал: 'Эй, это звучит здорово. Я хочу участвовать'. И они пропустили мое сообщение. Примерно на полтора года."

При этом Нил Ньюбон был настолько впечатлён проектом, что предлагал свои услуги бесплатно, даже после своей ошеломительно успешной роли в RPG от Larian Studios: "Также понравился тот факт, что это был бесплатный мод. Так что никто из нас не получил денег. Мы просто сделали это, потому что хотели сделать."

Видео дня

Несмотря на все усилия Team FOLON, голос Астариона всё же зазвучал в Fallout: London. Актёр сыграл робота Барри, который застрял в деревянной лодке.

Ранее мы рассказывали, что разработчики мода Half-Life 2 Overcharged заблокировали профили Steam некоторых блогеров, которые критиковали модификацию. Из-за этого мод выбрался на 2-е место среди самых популярных модов на ModDB.

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