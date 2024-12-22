Кроме того, для самого Fallout: London ещё и выйдет несколько DLC.

Создатели нашумевшей модификации Fallout: London, команда Team FOLON, сделали важное заявление: они начали работу над своей первой оригинальной игрой.

Проект разрабатывается на совершенно новом движке, а не на Creation Engine, как Fallout 4. По словам разработчиков, их следующая игра станет шагом в сторону от постапокалиптической RPG, предложив игрокам новый взгляд на жанр. Команда обещает, что при разработке будет очень внимательно относиться к фидбеку от фанатов, подстраивая игру под видение игроков.

В 2025 году Team FOLON также планирует выпустить несколько DLC для Fallout: London. Дополнения будут включать как вырезанные материалы, так и совершенно новые элементы, чтобы фанаты могли дольше наслаждаться расширением.

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Параллельно команда поделилась новогодними планами. Уже в ближайшее время будет перезапущен Patreon и обновлён магазин мерча, где появятся эксклюзивные товары.

Ранее мы рассказывали, что октябре, через три месяца с момента релиза, Fallout: London добавили в свои библиотеки более миллиона пользователей GOG.

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