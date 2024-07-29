Владельцев смартфонов предупредили об опасности зарядки в общественных местах

Метод взлома под названием "джус-джекинг" уже масштабно применялся некоторое время назад.

Пользователям смартфонов напомнили о методе взлома под названием "джус-джекинг" (Juice Jacking). С ним могут столкнуться те, кто заряжает свой девайс через общественные зарядные устройства, например, в отелях, в аэропортах и торговых центрах. Об этом пишет Phone Arena.

Отмечается, что речь идет не о розетках для блока питания, а о зарядных USB-разъемах, которые монтируются прямо в стену или стойку. В рамках этого типа обмана мошенники вскрывают зарядную стойку и подменяют заводские USB-порты на свои, через которые можно подключить хакерские устройства.

Далее вредоносное ПО, установленное через поврежденный USB-порт, блокирует ваш смартфон или экспортирует все ваши личные данные и пароль непосредственно злоумышленнику. Это работает, потому что в девайсах, будь то на базе iOS или Android, питание и поток данных проходят по одному и тому же кабелю.

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Особенно внимательными нужно быть туристам, заселившимся в отель. По словам экспертов, отели часто становятся главной целью киберпреступников из-за постоянного потока гостей с конфиденциальными данными, и USB-порты – не единственный источник риска. Фишинговые атаки могут происходить и через сеть Wi-Fi.

Авторы Phone Arena напомнили, то на Android недавно появился специальный "режим блокировки" для защиты от зараженных зарядных устройств, на iOS тоже есть функция программного ограничения порта. Они позволяют заряжать устройство с помощью общедоступной станции USB для зарядки, не опасаясь кражи личных данных.

Чтобы включить режим блокировки на Android: н ажмите одновременно кнопки питания и увеличения громкости. На экране должно появиться всплывающее окно → выберите "Блокировка" (Lockdown).

Чтобы включить режим блокировки на iPhone: перейдите в Настройки → Face ID/Touch ID и код-пароль. Прокрутите вниз и выключите переключатель "Аксессуары".

И все же эти настройки могут быть по той или иной причине отключены, поэтому, чтобы обезопасить свой гаджет от "джус-джекинга, рекомендуется использовать собственный внешний аккумулятор или USB-блокиратор данных для зарядки устройства вне дома.

Напомним, недавно Apple сообщила об атаках хакеров на iPhone почти в 100 странах. Есть ли среди этих стран Украина, неизвестно. Подобное происходит уже второй раз за год – первый инцидент был в апреле.

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