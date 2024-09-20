Цены на новинку стартуют от 2800 долларов, но у перекупщиков они доходят до $10 000.

В Китае стартовали официальные продажи Huawei Mate XT, который произвел настоящий фурор в мобильном мире и собрал более 6 млн. предварительных заказов на родине. Смартфон получил инновационный дизайн и складывается втрое.

В сложенном виде им можно пользоваться как обычным телефоном диагональю 6.4 дюйма, а в разложенном – это уже полноценный планшет на 10.2 дюйма. У него OLED-матрица с 3K-разрешением, а весит устройство 238 г.

Цены на новинку стартуют от 2800 долларов за 16/256 ГБ, версии с объемом памяти 512 ГБ и 1 ТБ доступны за $3089 и $3370. В связи с тем, что количество экземпляров инновационной модели ограничено, цены у перекупщиков порой доходят до 10 000 долларов, пишут китайские СМИ.

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Huawei Mate XT также получил аккумулятор емкостью 5600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной 50 Вт. Основная камера представлена датчиками с разрешением 50, 12 и 12 Мп, фронтальная камера – 8-мегапиксельная. Не обошлось и без ИИ-функций для обработки изображений.

Статистика продаж показывает, что складные телефоны в последние годы обрели большую популярность среди пользователей – даже несмотря на высокий ценник и проблемы со складками. Например, в свежем рейтинге удовлетворенности AnTuTu первое место занимает складной Honor Magic V2.

Как сообщал УНИАН, пока другие производители выпускают смартфоны со складными экранами, Apple решила сосредоточиться на разработке складного MacBook. Компания считает, что складные экраны более востребованы в устройствах с большим размером дисплея, таких как ноутбуки и планшеты.

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