Samsung признали лучшим брендом телевизоров по уровню удовлетворённости покупателей. Согласно свежему рейтингу Американского индекса удовлетворённости клиентов (ACSI), Samsung набрала 83 балла и возглавила список производителей ТВ.
Пользователи чаще всего отмечали качество изображения и звука, надёжность, удобство подключения и дизайн устройств.
Это уже второй год подряд и третий раз за последние четыре года, когда Samsung занимает первое место в ежегодных исследованиях ACSI.
Также по исследованию Park Associates, телевизоры Samsung установлены примерно в 37% американских домах, это самый высокий показатель среди всех брендов на рынке США.
Во многом лидерство Samsung объясняется широким выбором моделей. Компания продаёт телевизоры с диагоналями от 27 до 115 дюймов, предлагает OLED, QLED, Mini-LED и Micro LED-модели, а также устройства в разных ценовых сегментах - от доступных Full HD и 4K до флагманских устройств.
Ранее создатель "Очень странных дел" назвал настройки телевизора, которые нужно выключить. По словам Росса Даффера, после этого сериал будет выглядеть так, как его задумывали создатели.