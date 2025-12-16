Уже второй год подряд самыми любимыми телевизорами остаются модели Samsung.

Samsung признали лучшим брендом телевизоров по уровню удовлетворённости покупателей. Согласно свежему рейтингу Американского индекса удовлетворённости клиентов (ACSI), Samsung набрала 83 балла и возглавила список производителей ТВ.

Пользователи чаще всего отмечали качество изображения и звука, надёжность, удобство подключения и дизайн устройств.

Это уже второй год подряд и третий раз за последние четыре года, когда Samsung занимает первое место в ежегодных исследованиях ACSI.

Также по исследованию Park Associates, телевизоры Samsung установлены примерно в 37% американских домах, это самый высокий показатель среди всех брендов на рынке США.

Во многом лидерство Samsung объясняется широким выбором моделей. Компания продаёт телевизоры с диагоналями от 27 до 115 дюймов, предлагает OLED, QLED, Mini-LED и Micro LED-модели, а также устройства в разных ценовых сегментах - от доступных Full HD и 4K до флагманских устройств.

Ранее создатель "Очень странных дел" назвал настройки телевизора, которые нужно выключить. По словам Росса Даффера, после этого сериал будет выглядеть так, как его задумывали создатели.

