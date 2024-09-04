Видеоролик YouTube со звуковой дорожкой, которая способна выталкивать воду из динамиков смартфона, уже набрал около 45 млн просмотров.

В интернете набирает популярность необычный способ спасения смартфонов-утопленников – двухминутное видео с низкочастотным звуком способно выталкивать воду из динамиков устройств. Авторы The Verge, заинтересовавшись вирусным феноменом, проверили, работает ли он.

Видеоролик, опубликованный на YouTube четыре года назад, уже собрал порядка 45 млн просмотров и более 140 тысяч комментариев, многие из которых утверждают, что метод действительно работает.

На видео записан низкочастотный гул, который заставляет динамик телефона вибрировать на максимальной громкости. Эти вибрации помогают вытолкнуть воду наружу, даже из самых труднодоступных мест внутри аппарата. Похожая функция используется в Apple Watch для удаления воды, но там она работает эффективнее из-за меньшего количества полостей, через которые вода может затечь внутрь.

Для тестирования данного метода были отобраны четыре смартфона разных моделей:

iPhone 13

Pixel 7 Pro

Pixel 3

Nokia 7.1.

Каждое устройство на минуту погружали в ультрафиолетовую ванну, имитируя попадание в воду, затем стряхивали крупные капли и запускали "чудо-видео". В результате Pixel 7 Pro полностью высох, а Nokia 7.1, напротив, практически вышел из строя. iPhone 13 и Pixel 3 показали средние результаты: частично высохли, но следы влаги все же остались.

Выводы такие: видео работает, но гарантировать полную сушку смартфона невозможно. И чем больше лет девайсу, тем хуже у него с защитой от воды.

Кроме того, специалисты отметили, что даже если вода частично выйдет из динамиков, она все равно может остаться в других частях гаджета, таких как кнопки, разъем для зарядки или слот для SIM-карты. Влага в этих местах может со временем привести к коррозии контактов и выходу смартфона из строя.

Напомним, смартфон Nokia признали одним из лучших изобретений 2023 года. Девайс разрабатывался совместно с инженерами iFixit, а пользователь может самостоятельно заменить практически любой сломавшийся компонент.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых мощных Android-устройств. Из них целых 5 строчек топа заняли устройства китайской Vivo и ее суббренда iQOO.

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