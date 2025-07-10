Названа популярная фишка, которая исчезнет в смартфонах в 2025 году

Производители будут реже использовать синтетическую кожу и вернутся к более традиционным материалам.

Похоже, тренд на "кожаные" смартфоны уходит в прошлое. Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что в 2024 и 2025 годах мы почти не увидим новых телефонов с задними панелями, имитирующими кожу.

Ожидается, что место нее производители отдадут предпочтение стеклу и керамике. Доля Android-девайсов с кожаными "спинками" будет "очень небольшой", а встретить ее можно будет только в среднебюджетных и бюджетных моделях.

Эко-кожа зарекомендовала себя как неоднозначный материал, говорит эксперт. С одной стороны, такой дизайн выглядел оригинально и новаторски, более того, кожа более устойчива к царапинам по сравнению со стеклом и гораздо лучше справляется с падениями с большой высоты, чем пластик.

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С другой стороны, надежность у синтетической кожи не самая высокая, из-за чего со временем покрытие изнашивается, появляются потертости и изломы. Хоть на работоспособность телефона это никак не влияет, выглядит крышка крайне неэстетично.

Обычно производители предоставляют выбор покупателям: есть варианты как из стекла, так и экокожи. Однако так поступают не все. Например, камерофон Xiaomi 13 Ultra доступен в разных цветах, но все версии были изготовлены из экокожи. Альтернативных вариантов нет.

Посмотрите, что происходит с "кожаными" смартфонами спустя месяцы

Ранее сообщалось, что Android-телефоны неизбежно подорожают в 2024-2025 годах. Всему причину называют переход на новый чипсет Snapdragon. Среди основных кандидатов на подорожание – Xiaomi 15, Samsung Galaxy S25 и OnePlus 13, а также топовые модели Vivo и Oppo.

Ранее авторитетные обозреватели из The Verge назвали лучшие смартфоны с Android в 2024 году. В список попали модели от Samsung, OnePlus, Google и даже одно устройство Nothing.

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