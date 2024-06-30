В список попали модели от Samsung, OnePlus, Google и даже одно устройство Nothing.

Редакторы авторитетного портала The Verge подвели промежуточные итоги 2024 года и перечислили лучшие Android-смартфоны на рынке. Список разделили на шесть категорий, куда вошли устройства под конкретные запросы.

В список попали модели от Samsung, OnePlus, Google и даже одно устройство Nothing.

Galaxy S24+ – лучший Android-смартфон для большинства, считают в The Verge. Телефон подойдет тем, кто нужен большой экран, впечатляющие камеры и хорошее время автономной работы. Также аппарат напичкан всеми новомодными ИИ-функциями, а получать обновления он будет целых 7 лет.

– лучший Android-смартфон для большинства, считают в The Verge. Телефон подойдет тем, кто нужен большой экран, впечатляющие камеры и хорошее время автономной работы. Также аппарат напичкан всеми новомодными ИИ-функциями, а получать обновления он будет целых 7 лет. Galaxy S24 Ultra – премиум выбор. Стоит он недешево, но взамен пользователи получают все возможные фичи, которые нужны современному смартфону: есть стилус, две телеобъективные камеры, массивная батарея и один из лучших экранов, который когда-либо встречался в смартфоне.

– премиум выбор. Стоит он недешево, но взамен пользователи получают все возможные фичи, которые нужны современному смартфону: есть стилус, две телеобъективные камеры, массивная батарея и один из лучших экранов, который когда-либо встречался в смартфоне. OnePlus 12 – доступный флагман. OnePlus 12 продается на 100 долларов дороже, чем его предшественник, но он оснащен обновленными камерами Hasselblad, улучшенной водонепроницаемостью и беспроводной зарядкой. В сочетании с топовым чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и оперативной памятью до 16 ГБ он не уступает лучшим смартфонам 2024 года.

Видео дня

Google Pixel 8 Pro – лучший смартфон для фотографии. Тройная камера на 50+48+48 мегапикселей в тандеме с лучшими алгоритмами постобработки изображений выдает сочные фото и видео практически в любых условиях. Также есть много продвинутых ИИ-фишек для улучшения фото и видео.

– лучший смартфон для фотографии. Тройная камера на 50+48+48 мегапикселей в тандеме с лучшими алгоритмами постобработки изображений выдает сочные фото и видео практически в любых условиях. Также есть много продвинутых ИИ-фишек для улучшения фото и видео. Samsung Galaxy Z Fold 5 – лучший складной смартфон. Такой устройство обладает и мощной начинкой, и отличными камерами, и обновленным шарниром, и в целом это универсальный аппарат на все случаи жизни. Но такой форм-фактор нужен далеко не всем, тем более, за него придется переплатить.

– лучший складной смартфон. Такой устройство обладает и мощной начинкой, и отличными камерами, и обновленным шарниром, и в целом это универсальный аппарат на все случаи жизни. Но такой форм-фактор нужен далеко не всем, тем более, за него придется переплатить. Nothing Phone (2) – самый красивый смартфон. Устройство воплощает в себе определенную ретро-эстетику, которая не похожа ни на что другое на рынке. А еще на нем установлена необычная, фирменная система Nothing OS. В целом, это хорошая альтернатива крупным брендам Android.

Ранее УНИАН делился пятеркой недорогих, но крутых смартфонов для покупки в 2024 году. Они отлично подойдут для творчества, съемок и развлечений, а обойдутся при этом дешевле 500 долларов.

А если вы устали от "лопатофонов", эксперты выбрали 8 лучших компактов на рынке. Эти смартфоны не только радуют характеристиками, но и удобно сидят в руке.

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