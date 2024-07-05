Среди основных кандидатов на подорожание – Xiaomi 15, Samsung Galaxy S25 и OnePlus 13.

Процессор – одна из самых сложніх и дорогих частей каждого смартфона, определяющая его конечную стоимость. Очевидно, что самыми дорогими являются флагманские системы. При этом цены на них растут с каждым поколением и Snapdragon 8 Gen 4 не станет исключением.

Утверждается, что компания Qualcomm, производящая процессоры Snapdragon, повысит себестоимость своего следующего флагманского SoC от 10% до 20% в зависимости от размера заказа и функционала чипсета. Так, если один Snapdragon Gen 3 обходится производителям примерно в $200, то Gen 4 будет стоить от $220 до $240, пишет Wccftech.

Android-производители, которые оснастят свои смартфоны Snapdragon 8 Gen 4, почти наверняка переложат "обязательства" по оплате процессоров на потребителей. Еще один выход – обратиться за чипами к конкуренту Qualcomm в лице MediaTek. Ее решения, вероятно, стоят подешевле.

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Правда, тот же Samsung или Xiaomi никогда не выпускали свои флагманы на основе платформ MediaTek, так что маловероятно, что они решатся на это на сей раз. Скорее всего, многие компании посчитают, что повысить цены и все же использовать Snapdragon 8 Gen 4 будет целесообразнее.

Смартфоны, которые будут работать на Snapdragon 8 Gen 4, пока не подтверждены, но можно ожидать, что точно подорожают модели Samsung Galaxy S25, OnePlus 13, Xiaomi 15, а также топовые модели Vivo и Oppo.

Другая плохая новость заключается в том, что доступных флагманов на базе Snapdragon 8 Gen 4 мы вряд ли увидим. Речь идет об аппаратах в ценовом диапазоне $400-600, которые используют топовый процессор Qualcomm, но экономят на других компонентах, чтобы удержать конкурентный прайс. Например, OnePlus Ace 3 Pro.

Что касается новых iPhone 16, то они не должны подорожать. Более того, 16 Pro лишится версии с накопителем на 128 ГБ, но стартовая модель на 256 ГБ будет все равно стоить 1000 долларов. Точно во сколько же оценили iPhone 15 Pro (128 Гбайт).

Ранее авторитетные обозреватели из The Verge назвали лучшие смартфоны с Android в 2024 году. В список попали модели от Samsung, OnePlus, Google и даже одно устройство Nothing.

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