Помимо моделей 2021 или 2022 годов выпуска можно встретить совершенно новые устройства, которые дебютировали меньше двух месяцев назад.

Несколько лет назад на рынке смартфонов появился неожиданный тренд – производители гаджетов начали выпускать устройства с отделкой, имитирующей кожу. Такой дизайн выглядел оригинально и новаторски, но только первое время.

Китайский блог WHYLAB поделился подборкой фотографий о том, как выглядят "кожаные" смартфоны спустя несколько месяцев после покупки. Помимо моделей 2021 или 2022 годов выпуска здесь можно встретить совершенно новые аппараты, например, realme 11 Pro+, который вышел полтора месяца назад.

К экокоже, которой обтягивают смартфоны китайские производители, нет почти никаких вопросов – он выглядит стильно и приятен на ощупь. Кожа более устойчива к царапинам по сравнению со стеклом и лучше справляется с падениями с большой высоты, чем пластик.

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Однако нельзя противостоять природе и законам физики: со временем кожаное покрытие изнашивается, появляются потертости и изломы. К слову, все это характерно и для других предметов, сделанных из этого материала.

У некоторых смартфонов кожаное покрытие может и вовсе отслоиться и оторваться. Вероятно, это происходит из-за плохого качества клея, физических воздействий и естественного нагрева смартфона во время работы.

К счастью, на работоспособность смартфона это никак не влияет, но выглядит крайне неэстетично. Как вариант: можно использовать чехол, чтобы скрыть эту проблему.

Стоит отметить, что многие производители предоставляют выбор покупателям: линейки смартфонов выходят с вариантами из стекла и экокожи. Однако так поступают не все. Например, камерофон Xiaomi 13 Ultra, стоимостью почти 1500 евро, доступен в разных цветах, но все версии изготовлены из экокожи. Альтернативных вариантов нет.

Ранее УНИАН рассказывал о новом тренде в мире смартфонов в 2023 году. Сразу три бренда готовят смартфоны с рекордными 24 Гбайтами оперативной памяти. Сейчас на рынке смартфонов можно найти модели максимум с 18 ГБ ОЗУ, но в большинство флагманов, как правило, стоит 16 ГБ.

Первым смартфоном на рынке с 24 ГБ ОЗУ стал Red Magic 8S Pro. В тесте AnTuTu он сумел побить недавний рекорд, установленный флагманским чипом MediaTek. Не исключено, что 24 Гбайт ОЗУ тоже стали причиной столь высокой производительности.

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