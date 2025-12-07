Всё из-за подорожания DRAM-памяти.

На фоне роста цен на память производители смартфонов могут вернуть слот для microSD. По словам инсайдера Repeater002, стоимость DRAM выросла настолько, что влияет на планы даже крупных брендов.

Ситуация усугубляется тем, что дефицит памяти может затянуться как минимум до конца 2027 года. По данным источника, цены на модули для смартфонов уже удвоились, например один чип 12GB LPDDR5X сейчас стоит около 70 долларов против 33 долларов в начале года.

Даже Samsung, по информации корейских СМИ, отказалась обеспечивать собственное мобильное подразделение стабильными поставками памяти, переключившись на квартальные контракты.

Из-за таких колебаний смартфоны следующего поколения могут подорожать, и возвращение слота microSD рассматривается как способ смягчить эффект. Покупатели будут брать модель с минимальным объёмом памяти и расширять её за счёт карты, а производители смогут удерживать цену на базовые версии и не потерять спрос.

Источники отмечают, что компании понимают, что разница между встроенным хранилищем и картами памяти стала просто несопоставимой. Например, Samsung продаёт свою 512-гигабайтную карту microSD Express P9 со скоростью до 800 МБ/с за 75 долларов, тогда как переход с 256 на 512 ГБ в iPhone стоит 200 долларов.

При этом в уже спроектированных устройствах слот не появится, их конструкцию никто менять не будет. Но модели, запланированные к выпуску во второй половине 2026 года, вполне могут получить возможность расширения памяти.

Ранее мы рассказывали, что глава Silicon Motion заявил, что в 2026 году мир столкнётся с дефицитом всего железа, где есть память. Производители чипов сейчас ставят в приоритет ИИ-компании.

