Отбор проходил по нескольким параметрам, в том числе "влияние на мир, в котором мы живем".

Журнал Time составил традиционный список лучших изобретений и гаджетов 2022 года. В этом году в него включили сразу 200 достижений вместо привычной сотни.

Отбор проходил по нескольким параметрам, в числе которых оригинальность, креативность, эффективность, амбициозность, а также "влияние на мир, в котором мы живем". Полный список можно посмотреть на сайте издания.

Самым инновационным смартфоном назвали нашумевший Nothing Phone (1). Он выделяется на фоне конкурентов полупрозрачной задней крышкой из 900 светодиодов и дисплеем с симметричными рамками. В Украине модель продается в ценовом диапазоне от 18 тыс. до 27 тыс. грн.

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Среди ноутбуков редакторы выделили ASUS Zenbook 17 Foldсо складным дисплеем и без привычного клавиатурного блока. В разложенном виде у него 17.3-дюймовая OLED-матрица с разрешением 2560×1920 точек, а в сложенном – два дисплея по 12.5 дюйма с Full HD.

Лучшими TWS-наушниками 2022 года признали LinkBuds от Sony. Они отличаются от остальных особой конструкцией: драйвер выполнен в форме "бублика" с отверстием посередине, что позволяет слушать музыку и слышать окружающие звуки одновременно.

Ну и, конечно, не могло обойтись без нейросети DALL-E, которая спровоцировала бум на генераторы изображений, а также нового космического телескопа "Джеймс Уэбб", который ознаменовал новую эру в изучении Вселенной.

В рейтинг лучших изобретений 2022-го вошла и украинская разработка

Речь идет о бионическом протезе руки нового поколения от украинского стартапа Esper Bionics. Изобретение наших земляков оказалось в шестерке лучших в категории "Доступность".

Time пишет, что протез руки от Esper Bionics является первым роботом-протезом на базе искусственного интеллекта. То есть, чем больше он работает, тем умнее становится. Все благодаря 24 переносным датчикам которые обнаруживают и обрабатывают мышечную активность и мозговые импульсы.

Основатель Esper Дмитрий Газда создал стартап, вдохновившись дружбой с девочкой, потерявшей руку в результате аварии. Это и послужило отправной точкой в создании бионического протеза кости руки.

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