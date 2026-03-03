Опрос показал, какими iPhone больше всего довольны пользователи в 2026 году

Самые высокие оценки от пользователей получили iPhone 12 Mini и iPhone SE 2, которые уже давно не продаются.

Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали обновленный рейтинг Apple-устройств, которые получили самые высокие оценки от владельцев. В первой десятке много раритетных моделей iPad и iPhone.

Если смотреть только на смартфоны, то прямо сейчас наибольшую удовлетворенность владельцам приносит iPhone 12 Mini (95,78% лайков). В эпоху 6,7-дюймовых гигантов он стал уникальным решением для любителей компактности, предлагая флагманский функционал в удобном для управления одной рукой корпусе.

Сразу за ним идет iPhone SE 2-го поколения с рейтингом одобрения 94,84%, который сочетает классический дизайн с кнопкой Home, мощный чипсет A13 Bionic и поддержку актуальных версий iOS по доступной цене. Несмотря на объективное устаревание, его владельцы продолжают им пользоваться и остаются довольными.

В линейке iPhone 17 самый высокий балл получила модель Pro Max. Телефон набрал 93,78%. Из других моделей iPhone в рейтинге присутствуют iPhone 16е и iPhone 8.

В процентном соотношении первое место у iPad Air 4 – 96,88% респондентов довольны своим устройством. Остальные места распределились между моделями iPad разных поколений.

Напомним, Apple вчера представила iPhone 17e – свой самый дешевый смартфон нового поколения. Новинка получила магниты MagSafe и розовую расцветку, но осталась с одной камерой 48 Мп и старой "челкой".

Ранее стало известно, что магазины по всему миру массово снижают цены на новый iPhone Air. Пользователи жалуются на слабую батарею, одну основную камеру и премиальную цену в $999.

