Названы лучшие смартфоны 2026 года для разных пользователей и бюджетов

В список вошли премиальные смартфоны, камерофоны, устройства Apple и другие.

Популярное тех-издание Tom’s Guide составило обновлённый рейтинг лучших смартфонов в 2026 году на основе лабораторных и реальных тестов, включая их производительность, камеры, дисплеи, автономность и удобство использования.

Лучшим смартфоном в целом, по оценке журналистов, является iPhone 17 Pro Max. Он получил новый двухцветный дизайн, мощный процессор A19 Pro, рекордную для айфона автономность и улучшенную телекамеру, которая снимает яркие и детализированные фото даже в сложных условиях. Идеальный выбор для тех, кто хочет "все и сразу".

Samsung Galaxy S25 Ultra назвали "королем камерофонов". Смартфон выделяется 200-мегапиксельной основной камерой и богатой системой камер, которые дают широкие возможности для фото и видео, включая мощные zoom-режимы и ИИ-функции. Эксперты считают его одним из самых совершенных Android-флагманов благодаря балансу между камерой, производительностью и функциональностью.

Лучший бюджетный выбор – Google Pixel 9a. У смартфона яркий экран, топовые камеры с ночным и макро-режимом и удобные функции на основе искусственного интеллекта. А получать обновления он будет целых 7 лет.

Какие еще смартфоны попали в топ:

Google Pixel 10 Pro – самый "умный" смартфон. AI-инструменты от Google помогают не только в камере, но и в повседневных задачах,

iPhone 17 – лучшее соотношение цена/качество среди iPhone. Отличная автономность и длительная поддержка обновлений делают его выгодным вложением.

OnePlus 15 – лучший Android-флагман "за свои деньги". Он также хорошо сбалансирован по производительности, фото и ежедневным задачам.

Nothing Phone 3a Pro – самый необычный дизайн. Устройство выделяется яркими цветовыми корпусами, встроенной подсветкой Glyph и необычным оформлением задней панели, выделяясь среди конкурентов.

Galaxy Z Flip 7 – лучший складной телефон. Он сочетает стильный дизайн, компактность в сложенном виде и мощную начинку для многозадачности,

iPhone Air – лучший тонкий смартфон. Этот айфон выделяется своим тонким и легким корпусом, сохраняя при этом качественный OLED-экран, быстрый чипсет и хорошую камеру для повседневных задач.

Ранее обозреватели назвали четыре лучших смартфонов прямо сейчас до 8000 грн. Все чаще в бюджетных моделях можно найти AMOLED-панель, емкую батарею, приличные камеры и современное ПО.

Если верить утечкам, Apple уже в начале марта выпустит iPhone 17e. Бюджетный телефон получит MagSafe c мощностью зарядки 25 Вт, за отсутствие которого очень ругали iPhone 16e.

