Бизнесмен рассказал, что первый продукт Neuralink получил название Telepathy.

Илон Маск заявил, что первый человек получил мозговой имплант Neuralink, что является потенциальной вехой в развитии технологии "интерфейса мозг-компьютер", которая однажды сможет помочь людям, страдающим от тяжелых состояний, таких как паралич, взаимодействовать с окружающей средой.

Вечером в понедельник Маск написал, что пациент получил имплантат накануне и "хорошо выздоравливает", предполагая, что операция прошла успешно и не было никаких серьезных технических проблем. Подробностей о пациенте Маск не раскрыл. Когда в сентябре прошлого года Neuralink объявила о наборе участника исследования, она заявила, что ищет человека, страдающего квадриплегией.

Бизнесмен добавил, что первый продукт Neuralink получил название Telepathy ("Телепатия"). По его словам, Telepathy позволяет, "просто подумав", управлять телефоном или компьютером, а через них "практически любым устройством".

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"Первыми пользователями станут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями. Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем скоростная машинистка или аукционист. Это и есть цель", - заявил Маск.

Маск сказал, что первоначальные результаты показывают многообещающее "обнаружение нейронных спайков", предполагая далее, что устройство Neuralink обнаруживает сигналы от отдельных нейронов внутри мозга, что является потенциальным достижением, которое может декодировать сигналы мозга более высокого качества. Маск не уточнил, сколько нейронов обнаруживает устройство компании. По словам исследователей, компания не предоставила подробные данные о безопасности и эффективности, которые были бы необходимы для оценки успеха имплантата.

В исследовании Neuralink используется робот, который хирургическим путем помещает имплантат интерфейса "мозг-компьютер" в область мозга, контролирующую движения, говорили ранее представители компании, пишет Reuters. В Neuralink отмечали, что стремятся к тому, чтобы люди силой мысли могли управлять компьютерным курсором или клавиатурой.

Работа Neuralink Маска - детали

10 сентября Илон Маск в комментарии в X (Twitter) впервые признал, что во время испытания умирали обезьяны. В то же время он утверждал, что ни одна из смертей не была связана с имплантацией. Однако расследование, проведенное изданием WIRED, показало обратное.

Журналисты изучили ветеренарные записи, а также опросили бывшего сотрудника Neuralink и исследователей, и выяснили, что некоторых животных усыпили после того, как их состояние здоровья ухудшилось после имплантации мозгового чипа.

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