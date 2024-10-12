Составлена подборка лучших смартфонов 2024 года 'не за все деньги мира'

За последние несколько лет производители электроники значительно "прокачали" среднебюджетные смартфоны – большинство из них теперь оснащены шустрым экраном, качественной оптикой и другими флагманскими функциями.
Редакция TechRadar протестировала сотни смартфонов и выбрала наиболее удачные, относительно недорогие модели, которые доступны на рынке прямо сейчас.
- iPhone 13. Несмотря на выход сразу трех обновленных версий "тринадцатка" все еще остается отличной покупкой. Apple обычно поддерживает свои телефоны в течение 5 лет, поэтому он не потеряет актуальности и до выхода iPhone 18. А его процессор A15 Bionic достаточно мощный, чтобы конкурировать даже с самыми быстрыми современными телефонами Android.
- iPhone 13 стоит от $499, что дороже, чем хотелось бы за телефон трехлетней давности, но если вам нужен новый iPhone, это самая доступная модель из доступных, пишет TechRadar.
- Google Pixel 8a. Наиболее удачная альтернатива iPhone 13 на Android, у которого тоже 6,1-дюймовый дисплей и великолепная, почти флагманская камера.
- А еще это самый доступный Android-смартфон на рынке, предлагающий семь лет обновлений. Таким образом устройство будет обновляться вплоть до 2030 года, когда выйдет Android 20.
- OnePlus 12R. Этот "китаец" оказался в списке благодаря своей высокой автономности и сверхбыстрой зарядке, которая заряжает батарею до 100% всего за 30 минут.
- А еще он очень быстрый. За производительность отвечает экс-флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, то есть с запуском даже самых требовательных игр проблем не возникнет.
- Samsung Galaxy A35. Этот среднебюджетник поразил обозревателей своим великолепным 120-герцовый AMOLED-экраном, довольно быстрой начинкой и полноценной влагозащитой по стандарту IP67 – обычно она встречается только во флагманах. И все это по цене дешевле 300 долларов.
- В TechRadar назвали Galaxy A35 "лучшим смартфоном Samsung за свои деньги".
Ранее эксперты назвали лучший iPhone прямо сейчас по соотношению цены и качества. В плане производительности и фотовозможностей он не сильно уступает моделям поновей, зато стоит при этом заметно дешевле.
А если вы в поисках планшета на Android, команда экспертов из Tom's Guide назвала пять лучших альтернатив Apple iPad. Авторы оценивали время автономной работы, производительность, качество дисплея и возможности камер.