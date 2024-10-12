Составлена подборка лучших смартфонов 2024 года 'не за все деньги мира'

В подборку вошли гаджеты за 300-500 долларов с хорошими камерами, аккумуляторами и некоторыми флагманскими фишками.

За последние несколько лет производители электроники значительно "прокачали" среднебюджетные смартфоны – большинство из них теперь оснащены шустрым экраном, качественной оптикой и другими флагманскими функциями.

Редакция TechRadar протестировала сотни смартфонов и выбрала наиболее удачные, относительно недорогие модели, которые доступны на рынке прямо сейчас.

iPhone 13. Несмотря на выход сразу трех обновленных версий "тринадцатка" все еще остается отличной покупкой. Apple обычно поддерживает свои телефоны в течение 5 лет, поэтому он не потеряет актуальности и до выхода iPhone 18. А его процессор A15 Bionic достаточно мощный, чтобы конкурировать даже с самыми быстрыми современными телефонами Android.

Несмотря на выход сразу трех обновленных версий "тринадцатка" все еще остается отличной покупкой. Apple обычно поддерживает свои телефоны в течение 5 лет, поэтому он не потеряет актуальности и до выхода iPhone 18. А его процессор A15 Bionic достаточно мощный, чтобы конкурировать даже с самыми быстрыми современными телефонами Android. iPhone 13 стоит от $499, что дороже, чем хотелось бы за телефон трехлетней давности, но если вам нужен новый iPhone, это самая доступная модель из доступных, пишет TechRadar.

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Google Pixel 8a. Наиболее удачная альтернатива iPhone 13 на Android, у которого тоже 6,1-дюймовый дисплей и великолепная, почти флагманская камера.

Наиболее удачная альтернатива iPhone 13 на Android, у которого тоже 6,1-дюймовый дисплей и великолепная, почти флагманская камера. А еще это самый доступный Android-смартфон на рынке, предлагающий семь лет обновлений. Таким образом устройство будет обновляться вплоть до 2030 года, когда выйдет Android 20.

OnePlus 12R. Этот "китаец" оказался в списке благодаря своей высокой автономности и сверхбыстрой зарядке, которая заряжает батарею до 100% всего за 30 минут.

Этот "китаец" оказался в списке благодаря своей высокой автономности и сверхбыстрой зарядке, которая заряжает батарею до 100% всего за 30 минут. А еще он очень быстрый. За производительность отвечает экс-флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, то есть с запуском даже самых требовательных игр проблем не возникнет.

Samsung Galaxy A35. Этот среднебюджетник поразил обозревателей своим великолепным 120-герцовый AMOLED-экраном, довольно быстрой начинкой и полноценной влагозащитой по стандарту IP67 – обычно она встречается только во флагманах. И все это по цене дешевле 300 долларов.

Этот среднебюджетник поразил обозревателей своим великолепным 120-герцовый AMOLED-экраном, довольно быстрой начинкой и полноценной влагозащитой по стандарту IP67 – обычно она встречается только во флагманах. И все это по цене дешевле 300 долларов. В TechRadar назвали Galaxy A35 "лучшим смартфоном Samsung за свои деньги".

Ранее эксперты назвали лучший iPhone прямо сейчас по соотношению цены и качества. В плане производительности и фотовозможностей он не сильно уступает моделям поновей, зато стоит при этом заметно дешевле.

А если вы в поисках планшета на Android, команда экспертов из Tom's Guide назвала пять лучших альтернатив Apple iPad. Авторы оценивали время автономной работы, производительность, качество дисплея и возможности камер.

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