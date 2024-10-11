Авторы оценивали время автономной работы, производительность, качество дисплея и возможности камер.

Рынок планшетов на базе Android стремительно растет, из-за чего определиться с выбором оптимального устройства крайне сложно. Команда экспертов из Tom's Guide изучил рынок планшетов и назвала пять альтернатив iPad.

Авторы оценивали время автономной работы, производительность и качество дисплея. Также в издании оценили возможности камер и качество приложений.

Лучший в целом – OnePlus Pad 2. Это обновленная версия популярного планшета со 144-герцовым экраном на 12.1 дюйма, большой 13-Мп задней камерой, изогнутыми краями и уникальным соотношением сторон 7:5. А его процессора Snapdragon 8 Gen 3 предостаточно как для повседневных задач, так и для запуска любых игр на максималках.

– OnePlus Pad 2. Это обновленная версия популярного планшета со 144-герцовым экраном на 12.1 дюйма, большой 13-Мп задней камерой, изогнутыми краями и уникальным соотношением сторон 7:5. А его процессора Snapdragon 8 Gen 3 предостаточно как для повседневных задач, так и для запуска любых игр на максималках. Лучший недорогой планшет – Amazon Fire HD 8. Эта модель представляет собой золотую середину с точки зрения цены, мощности и функционала. Он обладает примерно на 30% большей мощностью, чем предыдущая модель. А еще он легче и прочнее.

– Amazon Fire HD 8. Эта модель представляет собой золотую середину с точки зрения цены, мощности и функционала. Он обладает примерно на 30% большей мощностью, чем предыдущая модель. А еще он легче и прочнее. Лучший планшет Samsung – Galaxy Tab S9. На фоне конкурентов гаджет выделяется своей универсальности. Этот планшет с OLED-экраном отлично подходит как для работы, так и для игр. Также в комплекте идет фирменный стилус S Pen: таким не может похвастаться ни один планшет на рынке.

– Galaxy Tab S9. На фоне конкурентов гаджет выделяется своей универсальности. Этот планшет с OLED-экраном отлично подходит как для работы, так и для игр. Также в комплекте идет фирменный стилус S Pen: таким не может похвастаться ни один планшет на рынке. Центр умного дома – Pixel Tablet. Планшет Google выделяется среди всех остальных в этом рейтинге, поскольку он единственный, который поставляется с собственным динамиком/док-станцией для зарядки. По сути, устройство объединяет в себе функции планшета и умного домашнего центра.

– Pixel Tablet. Планшет Google выделяется среди всех остальных в этом рейтинге, поскольку он единственный, который поставляется с собственным динамиком/док-станцией для зарядки. По сути, устройство объединяет в себе функции планшета и умного домашнего центра. Лучший планшет-ноутбук – Galaxy Tab S9 Ultra. Подобно своему предшественнику, новая модель оснащена 14,6-дюймовым OLED-дисплеем, что делает его одним из самых больших планшетов на рынке. Но помимо своих огромных размеров, Tab S9 Ultra обладает достаточной мощностью, упакованной в тонкий корпус, чтобы потенциально превратить его в замену ноутбуку.

Как уже писал УНИАН, новый iPad Mini выйдет 1 ноября. В последний раз Apple обновляла mini-линейку еще в 2021 году. А вот нового поколения iPad Air придется ждать до весны 2025-го.

Ранее эксперты назвали лучший iPhone прямо сейчас по соотношению цены и качества. В плане производительности и фотовозможностей он не сильно уступает моделям поновей, зато стоит при этом заметно дешевле.

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