Пять из 10 смартфонов в сентябрьском топе AnTuTu набирают более 1,5 млн баллов.

Помимо рейтинга самых производительных Android-флагманов, AnTuTu Benchmark поделился топом устройств среднего уровня за сентябрь 2025 года. Как говорится, их железа достаточно для плавной и шустрой работы интерфейса, а запаса производительности хватит на много лет.

Сегодня на рынке среднебюджетников лидирует Redmi Turbo 4. Оценка производительности – более 1.87 млн баллов. Телефон оснащается процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultra, который поразил экспертов своей производительностью и по мощности не сильно уступает Snapdragon 8 Gen 3.

Второе место занимает iQOO Z10 Turbo, оснащенный Dimensity 8400, со средним показателем 1,57 баллов. Это первый чипсет среднего класса с исключительно большими ядрами CPU. Аналогичная архитектура используется во флагманском чипе Dimensity 9400. Тройку лидеров замкнул OPPO Reno14 Pro (1,52 миллиона), который работает на базе Dimensity 8450.

Видео дня

Вот топ-10:

Redmi Turbo 4 — 1,87 миллиона баллов.

iQOO Z10 Turbo — 1,57 миллиона баллов.

OPPO Reno14 Pro — 1,52 миллиона баллов.

Realme Neo7 SE — 1,51 миллиона баллов.

Oppo Reno 14 — 1,5 миллиона баллов.

Oppo Reno 13 Pro — 1,48 миллиона баллов.

iQOO Neo 7 SE — 1,47 миллиона баллов.

Oppo K13 Turbo 5G — 1,45 миллиона баллов.

Motorola Edge 60 Pro — 1,27 миллиона баллов.

Oppo Reno 13 — 1,27 миллиона баллов.

УНИАН писал, что в индустрии смартфонов намечается новый виток борьбы за время автономной работы. Ведущие китайские Android-бренды готовят к выпуску устройства с емкостью аккумулятора 8000 мАч.

Bloomberg рассказывал, какие гаджеты выпустит Apple в ближайшее время. Пользователей ждут новые ноутбуки, планшеты и еще пару девайсов.

Вас также могут заинтересовать новости: