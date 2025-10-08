Самое главное - использовать оригинальные блоки питания.

Можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь, не опасаясь, что аккумулятор выйдет из строя? Этот вопрос до сих пор вызывает споры, кто-то уверяет, что ночная зарядка губит батарею, другие же делают это годами без последствий.

Как выяснили эксперты The New York Times, ничего страшного не произойдёт, но только в случае если использовать оригинальное или сертифицированное зарядное устройство, а также если вы планируете менять смартфон в ближайшие несколько лет.

Современные смартфоны спроектированы так, чтобы защищать батарею от перегрева и переразряда. Встроенные контроллеры следят за температурой, током и напряжением, когда заряд достигает 100%, питание автоматически прекращается, а если уровень падает ниже 95%, процесс возобновляется короткими циклами.

Видео дня

Apple заявляет, что iPhone можно спокойно держать на зарядке всю ночь, а устройство само управляет подачей энергии. Samsung называет это "техническим подзарядом" и уверяет, что аккумулятор не страдает, даже если провод подключён постоянно.

Да, при быстрой зарядке температура немного повышается, но до критических значений дело не доходит. Эксперты добавляют, что реальная польза от ручного отключения на 100% - минимальна. Куда опаснее другое - зарядка при перегреве. Например, при температуре выше 35 градусов ёмкость батареи действительно может снизиться.

А вот поддельные адаптеры - совсем другая история. Исследование британской организации Electrical Safety First показало, что 98% дешёвых зарядок не прошли базовые испытания. В них часто нет защитных компонентов и изоляции, из-за чего напряжение может вырваться с 5 до 240 вольт, а этого уже достаточно, чтобы спалить смартфон или вызвать короткое замыкание.

Поэтому оставлять телефон на зарядке на ночь можно, но только с оригинальным адаптером и в нормальных условиях. Главное - не класть его под подушку и не использовать сомнительные блоки питания, которые могут обойтись куда дороже, чем кажется.

Ранее мы рассказывали, что категорически нельзя подключать к USB-порту на смартфоне. Подключая разные гаджеты, вы рискуете повредить аккумулятор, "спалить" компоненты или, сами того не зная, слить информацию о себе.

Вас также могут заинтересовать новости: