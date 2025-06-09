Авторы вспомнили главные новинки на Android и iOS, выпущенные в 2023-2024 годах, и составили ультимативный топ.

Редакторы авторитетного портала Tom's Guide поделились топом смартфонов, которые летом 2025 года можно смело покупать на вторичном рынке. Всего в рейтинг попало 5 смартфонов, как на базе Android, так и iOS.

Часто оптимальной покупкой на вторичном рынке являются прошлогодние флагманы. Они имеют ряд преимуществ перед новыми смартфонами среднего класса за те же деньги, а благодаря длительной поддержки ПО не потеряют актуальность и через 4-5 лет.

В первую очередь эксперты выделили обычный iPhone 15 . Он поставляется с приятным ярким дисплеем, мощным процессором, хорошей автономностью и фантастическим набором камер. Более того, 15-е поколение ознаменовало собой переход от Lighting к USB-C.

. Он поставляется с приятным ярким дисплеем, мощным процессором, хорошей автономностью и фантастическим набором камер. Более того, 15-е поколение ознаменовало собой переход от Lighting к USB-C. Samsung Galaxy S24 назвали лучшим подержанным Android'фоном. Это прошлогодний флагман, обладающий всеми необходимыми функциями: превосходные камеры, яркий дисплей, большая автономность и полезные функции ИИ. А получать обновления ОС он будет и после 2030 года, как и S25.

Если вам нужен настоящий топ-флагман, который закроет все потребности и не превышает отметку в $800 на вторичном рынке, Galaxy S24 Ultra – ваш лучший выбор. Это все еще один из лучших экранов и камер в смартфонах. Кроме того, есть стилус S Pen.

Еще один б/у смартфон, заслуживающий внимания, это Google Pixel 8a . Он не только выдает крутые фото и видео даже при слабом освещении, но и оснащен самыми умными функциями Google AI. Это большой аргумент в пользу 400-долларового "бушника".

. Он не только выдает крутые фото и видео даже при слабом освещении, но и оснащен самыми умными функциями Google AI. Это большой аргумент в пользу 400-долларового "бушника". Замыкает топ-5 "джокер" в лице OnePlus 12, который за 1.5 года успел неплохо подешеветь, но, как и раньше предлагает отличную автономность, великолепный дизайн и топовые камеры. Устройства OnePlus также любят за быструю зарядку и оболочку Oxygen OS.

Видео дня

Как УНИАн уже писал, с 20 июня в Европе начнут действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС девайсы должны быть защищены от пыли и брызг, а также получать минимум пять лет обновлений ОС.

Самые продаваемые смартфоны в Европе в 2025 году состоят исключительно из iPhone и Samsung, следует из отчета Counterpoint Research. Первое место по продажам занял iPhone 16 Pro – на него приходится 6% от европейского рынка смартфонов.

Вас также могут заинтересовать новости: