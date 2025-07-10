Рекордной тонкий iPhone 17 Air показали на видео: как он выглядит вживую

Новинка получит корпус толщиной всего 5,5 мм, но с компромиссом в виде меньшей батареи и одной камеры.

Чем ближе новые iPhone, тем больше становится утечек. Наибольшее внимание уделяется iPhone 17 Air с рекордно тонким корпусом, который заменит в семействе Apple модель с приставкой Plus.

Инсайдер Маджин Бу опубликовал видео с макетом iPhone 17 Air, где самая впечатляющая деталь – это толщина смартфона, которая будет менее 5,5 миллиметров в самом тонком месте, что сделает Air самым "худым" смартфоном Apple за всю историю. На данный момент этот титул удерживает iPhone 6 с 6,9 мм.

Ради этого Apple пришлось пойти на некоторые компромиссы, например, оставить только один объектив на 48 мегапикселей, один динамик и отказаться от слота для SIM-карты. Также ожидаемая новинка может получить урезанный АКБ на 2800 мАч.

Видео дня

При этом iPhone 17 Air предложит дисплей ProMotion с частотой 120 Гц и 12 ГБ оперативной памяти. Также он должен получить мощный процессор Apple A19 Pro для работы с нейросетями. Телефон должны оценить в 900-1000 долларов.

Помимо этого, в сети появилось изображение iPhone 17 Air в четырех цветах. Основным цветом станет Sky Blue – светло-синий цвет, как у MacBook Air (M4). Другие расцветки включают черный, серебристый и светло-золотой.

Ранее журналист Марк Гурман рассказал, что iPhone 17 Air мог стать первым в мире смартфоном без портов. Но Apple решила отказаться от этой затеи из-за возможных разногласий с регуляторами Евросоюза.

Samsung выпустила свой рекордо тонкий и легкий Galaxy S25 Edge еще в мае. Релиз получился неоднозначным: и стартовые продажи подтверждают это. Кажется, тонкого корпуса и премиального дизайна мало, чтобы оправдать ценник в $1100.

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