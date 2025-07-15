Apple делает акцент на дисплее и процессоре для базовой модели 2025 года.

Серия iPhone 17 будет представлена 9 или 10 сентября, и уже были слухи об увеличенном 6,3-дюймовом экране с частотой 120 Гц и улучшенной до 24 Мп селфи-камере в базовой модели.

Согласно новой информации от известного аналитика Джеффа Пу, базовые модели iPhone 17 и iPhone 17 Air будут оснащены чипом A19, что значительно повысит их производительность. Pro-модели получат более мощную версию – A19 Pro.

Это опровергает ранние утечки, в которые утверждалось, что базовый iPhone 17 получит незначительные улучшения, сохранив чипсет A18 и 60-герцовый экран, как у iPhone 16.

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Ожидается, что задняя камера базовой модели получит лишь незначительные улучшения, тогда как Pro-версии ждут более серьезные апгрейды. Например, телеобъектив прокачают с 12 Мп до 48 Мп. Таким образом модели iPhone 17 Pro впервые будут иметь полностью 48-мегапиксельные задние камеры.

Также базовая модель iPhone 17, как уже сообщалось, не получит изменений в дизайне, тогда как обе "прошки" и "Air" выйдут с уникальным блоком камер.

Помимо семейства iPhone 17, на презентации в сентябре Apple также покажет целую линейку новых умных часов и iPad Pro M5. Помимо этого, ходят слухи о AirPods Pro 3 с расширенными функциями для здоровья.

Весна 2026 года тоже обещает быть очень богатой на устройства Apple. Стоит ждать нового "бюджетного" iPhone 17e, первых MacBook c процессором M5 и обновление базового iPad с iPad Air.

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