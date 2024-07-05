Они не только радуют размерами и характеристиками, но и не потеряют свою актуальность в ближайшие годы.

В 2024 году все меньше брендов выпускают компактные смартфоны – и не кнопочных малышей, а именно полноценные флагманы. Apple отказался от мини-айфонов еще в 2022 году, а в прошлом году мы "потеряли" ASUS, по сути, последний бренд, выпускавший мини-флагманы с передовой начинкой.

Если вы размышляете над покупкой небольшого смартфона, то сейчас лучшее время сделать это. Авторитетное издание Tom's Guide назвало 6 лучших компактов на рынке, которые не только радуют характеристиками, но и не потеряют актуальности в ближайшие годы.

iPhone 13 Mini. Лучший компактный смартфон в целом, уверены в Tom's Guide. Нет ничего, с чем бы он не справился, при этом его легко носить в кармане или использовать одной рукой. 5,4-дюймовый OLED-дисплей по-прежнему четкий, с превосходными цветами и углами обзора.

Лучший компактный смартфон в целом, уверены в Tom's Guide. Нет ничего, с чем бы он не справился, при этом его легко носить в кармане или использовать одной рукой. 5,4-дюймовый OLED-дисплей по-прежнему четкий, с превосходными цветами и углами обзора. Asus Zenfone 10 . Лучший компактный смартфон с Android. Решает сочетание размера экрана (5.92 дюйма), флагманского чипа (Snapdragon 8 Gen 2) и "жирной" батарейки (4300 мАч). Единственный минус – ограниченный график обновлений Android.

. Лучший компактный смартфон с Android. Решает сочетание размера экрана (5.92 дюйма), флагманского чипа (Snapdragon 8 Gen 2) и "жирной" батарейки (4300 мАч). Единственный минус – ограниченный график обновлений Android. Samsung Galaxy Z Flip 5. Поскольку компактные смартфоны уходят в прошлое, их альтернативой стали раскладушки. Этим смартфоном можно комфортно управлять одной рукой: диагональ внешнего дисплея составляет всего 3,4 дюйма. Модель также защищена от попадания воды и влаги.

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Apple iPhone 15 Pro . 6,1 дюйма в современных реалиях – действительно маленькая диагональ. Вы не найдете более мощного телефона или лучшей камеры в компактном размере, но за эту привилегию придется заплатить.

. 6,1 дюйма в современных реалиях – действительно маленькая диагональ. Вы не найдете более мощного телефона или лучшей камеры в компактном размере, но за эту привилегию придется заплатить. iPhone SE (2022) . Самый компактный и одновременно самый доступный смартфон в списке. Этот "малыш" работает шустро, имеет батарейку на целый день работы и получит новую iOS 18, но все же лишен некоторых современных удобств смартфона.

. Самый компактный и одновременно самый доступный смартфон в списке. Этот "малыш" работает шустро, имеет батарейку на целый день работы и получит новую iOS 18, но все же лишен некоторых современных удобств смартфона. ZTE Nubia Flip 5G. Второй складной смартфон в этом списке, Nubia Flip 5G делает то же, что и Galaxy Z Flip, удобно складываясь пополам при необходимости. За исключением того, что он делает это за половину цены.

Примечательно, что свежий рейтинг удовлетворенности AnTuTu показал, что в 2024 году среди пользователей Apple большей симпатией пользуются раритетные iPhone, которые отличаются компактным дизайном, по сравнению с более современными версиями.

Если вы в поисках смартфона, производительности которого хватит и на 5 лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. Первые три места занимают устройства Asus, Oppo и iQOO.

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