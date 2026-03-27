Ушла эпоха: Apple сняла с производства свой самый мощный и 'мемный' компьютер

Внутри компании решили не продолжать поддержку линейки Mac Pro, поскольку устройство устарело на фоне более современных решений.

Корпорация Apple официально сняла с производства свой самый мощный настольный компьютер – Mac Pro. Устройство исчезло из официального магазина и больше не будет выпускаться, а новых моделей в серии не планируется, пишет 9to5Mac.

Последняя версия Mac Pro на базе процессора M2 Ultra вышла в 2023 году, но с тех пор не обновлялась. При этом цена минимальной версии держалась на уровне $6999 (~ 300 000 грн), даже после выхода более мощных решений.

Модель со временем потеряла конкурентоспособность внутри собственной экосистемы Apple. Фактически его место уже занял Mac Studio, который предлагает сопоставимую, а в некоторых задачах и более высокую производительность, но в более компактном корпусе и по более доступной цене. Именно эта модель теперь рассматривается Apple как основной профессиональный настольный компьютер.

Mac Pro выделялся необычным дизайном, напоминающим металлическую терку. В свое время это породило множество мемов. В сети шутили, что это "самая дорогая терка в мире" ($5999+).

После отказа от Mac Pro в линейке настольных компьютеров Apple остались три девайса: 24-дюймовый iMac с M4, Mac mini с M4 и M4 Pro Mac Studio. При этом компания также развивает новые технологии, такие как объединение нескольких Mac через Thunderbolt для увеличения производительности, что частично заменяет задачи, ранее решаемые Mac Pro.

Ранее инсайдеры раскрыли 6 продуктов Apple, которые должны выйти в ближайшие месяцы. Компания откладывала релиз новых устройств с прошлого года в ожидании доработанных ИИ-функций Apple Intelligence и новой Siri.

