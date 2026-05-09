Назван самый популярный размер телевизора среди пользователей – и это не 55 дюймов

Если еще несколько лет назад телевизоры на 55 дюймов считались основным выбором покупателей, но теперь рынок изменился.

Пользователи продолжают покупать телевизоры все больших размеров – и индустрия ТВ официально вступила в эру больших экранов. Как говорится в отчете RUNTO Technology, самым популярным форматом в Китае уже второй год подряд остаются модели с диагональю 75 дюймов.

Средняя диагональ ТВ достигла 64,3 дюйма – это на 2,6 дюйма больше, чем годом ранее. На 75-дюймовые модели пришлось 24,3% всех продаж, а если добавить все телевизоры от 75 дюймов и выше, доля уже подходит к 40%.

Самыми востребованными форматами стали 55, 65, 75 и 85 дюймов – вместе они обеспечили почти 75% всех продаж телевизоров в Китае. При этом модели на 98 и даже 100 дюймов постепенно перестают быть редкостью и все чаще появляются в обычных квартирах.

Также аналитики отмечают рост популярности энергоэффективных моделей: их доля в розничной торговле составляет 78,3%, что является значительным ростом по сравнению с прошлым годом. Mini LED также становятся все более популярными, их доля в розничной торговле составляет 26,7%.

Ранее стало известно, что Samsung впервые за 20 лет потеряла статус главного производителя телевизоров, уступив его китайской TCL Успех бренда связывают с агрессивной экспансией на глобальные рынки и активным расширением модельного ряда, включая бюджетных ТВ.

Ранее эксперты составили рейтинг лучших телевизоров для светлых комнат. При выборе такой модели стоит ориентироваться на модели с высокой яркостью, хорошей защитой от бликов и современными технологиями подсветки.

Также пользователям рассказывали, как настроить идеальную яркость на любом телевизоре. Даже без калибровки и сложных меню можно добиться более глубокого контраста и улучшенной детализации изображения.

