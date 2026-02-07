Наконец сравняются с Android-флагманами: Apple мощно прокачает батареи iPhone

Ожидается, что iPhone 18 Pro Max окажется самым тяжелым и автономным смартфоном компании.

Новые слухи указывают на то, что будущий iPhone 18 Pro Max получит заметно увеличенную батарейку, что может вывести автономность устройства на новый уровень. Информацией поделился известный инсайдер Digital Chat Station, сославшийся на данные цепочки поставок.

Утечка указывает, что емкость аккумулятора смартфона составит от 5100 до 5200 мАч. В сочетании с энергоэффективным процессором A20 Pro, созданным по 2-нанометровому техпроцессу TSMC, это может обеспечить устройству крайне впечатляющее время работы без подзарядки. Ради более крупной батареи корпус модели, вероятно, станет немного толще.

Для сравнения, iPhone 17 Pro Max уже оснащен самым емким аккумулятором среди смартфонов Apple – 5088 мАч – и способен работать до 39 часов. С учетом увеличенной батареи и более экономичного процессора новая модель, как ожидается, сможет легко превысить отметку в 40 часов автономности.

Также ходят слухи, что вместе с iPhone 18 Pro и Pro Max осенью дебютирует первый складной iPhone. Ему приписывают батарею более чем на 5500 мАч – потенциально крупнейшую среди всех iPhone и даже среди конкурирующих складных смартфонов.

Среди других возможных нововведений называют уменьшенный Dynamic Island, модем C2, фронтальную камеру на 24 Мп и обновленный основной модуль с переменной диафрагмой.

По слухам, в конце этого месяца состоится релиз iPhone 17e – нового самого доступного смартфона Apple. Обновленная версия получит MagSafe c мощностью зарядки 25 Вт, за отсутствие которого очень ругали iPhone 16e.

Ранее появилась информация, что Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

