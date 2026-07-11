Главный недостаток iPhone 18 и Galaxy S27 уже известен: дело не в камерах

Устройства титулованных брендов отстают от конкурентов из Китая по самому важному параметру, поэтому рекомендовать их к покупке становится сложнее.

Будущие смартфоны линеек iPhone 18 и Samsung S27 получат более мощные процессоры, камеры и новые функции ИИ. Но, как считают обозреватели PhoneArena, устройства двух титулованных брендов по-прежнему отстают от конкурентов из Китая по самому важному параметру, поэтому рекомендовать их к покупке становится сложнее.

Речь идет о емкости аккумулятора. Пока китайские бренды активно внедряют в свои новинки кремний-углеродные аккумуляторы, позволяющие увеличить емкостью АКБ до 10 000 мАч без роста толщины корпуса, Apple и Samsung не спешат переходить на новую технологию.

В качестве примера приводится линейка Samsung. Galaxy S26 Ultra оснащен батареей емкостью 5000 мАч – как и Galaxy S20 Ultra, выпущенный в 2020 году. По слухам, Galaxy S27 Ultra тестируется с батареями 5600 и 5800 мАч, но по нынешним меркам это все равно мало для флагмана стоимостью $1000+.

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В PhoneArena считают, что фиаско с серией возгораний батарей Note 7 сильно повлияло на стратегию Samsung. Компания так долго отказывалась внедрять инновации в области аккумуляторов для своих флагманов, что Apple, которую еще недавно высмеивали за отставание от Samsung в аппаратном обеспечении, не только догнала конкурента по емкости батарей, но и в отдельных моделях даже смогла его опередить.

Эксперты отмечают, что сегодня многие пользователи меняют смартфоны не из-за новых ИИ-функций, а из-за необходимости чаще заряжать старые устройства. Поэтому именно существенный прирост времени работы мог бы стать более весомым аргументом для покупки нового флагмана, чем минорные апгрейды камеры, которые заметны лишь в редких сценариях съемки.

На этом фоне китайские производители уже предлагают модели с батареями емкостью 7000 мАч и больше, сохраняя при этом сравнительно тонкий корпус. Меж тем iPhone 18 Pro Max ради рекордной батареи 5500 мАч станет самым толстым и тяжелым айфоном в истории.

По предварительным данным, базовый Galaxy S27 не получит улучшений ни в камере, ни в дисплее. В свою очередь модель Galaxy S27 Ultra лишится одной камеры, но взамен получит кое-что получше.

Анонс новых iPhone по традиции стоит ждать в середине сентября. По слухам, Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: осенью 2026 года выйдут "прошки" и складной Айфон, а iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027-го.

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