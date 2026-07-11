В Варшаве возведут Стену памяти польских жертв на территории Украины, - Туск

Туск подчеркнул, что историческая память не должна становиться источником новой вражды.

В Варшаве возведут Стену памяти в честь польских жертв войн ХХ века в Украине, в частности жертв Волынской трагедии. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

"В Варшаве будет возведена Стена памяти с вечным огнем и именами каждой найденной и идентифицированной жертвы. Республика не забудет ни одну из них", - сказал он в видеообращении.

Туск отметил, что польское правительство после многолетнего перерыва добилось возобновления поисковых и эксгумационных работ в отношении погибших в Волынской трагедии и других польских жертв войн ХХ века на территории Украины. Он подчеркнул, что необходимо сохранить память о каждом погибшем человеке, называя его имя и фамилию.

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Также премьер Польши добавил, что историческая память не должна становиться источником новой вражды. По его словам, ответом на национализм не может быть еще больше национализма.

"Память и правда должны помочь нам строить лучшее будущее – без ненависти и без презрения", – подчеркнул Туск.

По словам премьера Польши, мир в послевоенной Европе стал возможным благодаря правде и готовности называть вещи своими именами.

"Тот, кто хочет присоединиться к этому сообществу, должен быть готов к этой правде", - сказал Туск.

Польша ждет от Украины "первого шага" к примирению

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ожидает от Украины конкретных действий по снижению напряженности в отношениях между странами, которая возникла из-за исторических вопросов.

По словам Туска, было бы хорошо услышать четкий сигнал со стороны Киева. Он отметил, что к нему уже обращались действующие и бывшие украинские политики, включая экс-президента Виктора Ющенко.

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