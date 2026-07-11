Трамп загнал Путина в тупик соглашением о ракетах Patriot, – WP

В Москве заявили, что решение Вашингтона по поводу Patriot не будет способствовать миру, тогда как в Киеве назвали его важным шагом для укрепления украинной обороны.

На этой неделе США согласились предоставить Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot, а президент Дональд Трамп публично похвалил президента Владимира Зеленского. В Кремле отреагировали на эти шаги сдержанно, однако заявили, что они могут осложнить переговорный процесс и привести к затягиванию войны, пишет The Washington Post.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает новые договоренности эскалацией, но назвал подход Вашингтона "ошибочным". По его словам, усиление военной поддержки Украины якобы не поможет мирному урегулированию, а лишь заставит Россию расширять так называемую "буферную зону".

В то же время Песков повторил, что Кремль якобы остается открытым для дипломатического урегулирования и нового телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. При этом Москва продолжает отвергать предложения Киева о личной встрече президентов и полном прекращении огня.

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Во время саммита НАТО в Анкаре Трамп неожиданно положительно оценил деятельность Зеленского.

"Он проделал потрясающую работу", – сказал американский президент.

Также Трамп сообщил, что США разрешат Украине самостоятельно производить ракеты Patriot:

"Мы собираемся предоставить вам лицензию на производство ракет Patriot. Это довольно круто... Я сказал: "Делайте их сами".

Patriot остаются одними из немногих западных систем, способных перехватывать баллистические ракеты, которыми Россия регулярно атакует украинские города.

Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что России становится все сложнее защищать собственное воздушное пространство. Он выразил надежду, что новое соглашение поможет создать условия для переговоров о завершении войны.

Сам Трамп добавил, что хотя это решение можно расценивать как эскалацию, оно может приблизить окончание войны.

Давление на Кремль

Несмотря на критику Кремля, российские аналитики обратили внимание на изменение позиции Вашингтона. Политолог Владимир Пастухов заявил, что украинской дипломатии удалось изменить отношение Запада к войне.

По его словам, теперь именно России придется объяснять новые "реалии на местах" после того, как администрация Трампа начала публично признавать успехи Украины.

"Теперь, – говорит он, – именно Путину придется ломать голову над тем, как представить "реалии на местах" в более выгодном свете".

В то же время военные эксперты предупреждают, что запуск производства ракет Patriot в Украине не решит проблему быстро. Из-за сложности технологий и жесткого контроля США над производством полномасштабный выпуск таких ракет может начаться лишь через несколько лет.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за решение и подчеркнул, что Украину официально признали государством, способным освоить производство таких высокотехнологичных ракет.

По его словам, теперь стороны должны согласовать график запуска производства, и чем быстрее будут достигнуты договоренности, тем быстрее Украина сможет производить ракеты Patriot на своей территории.

Ракеты для Patriot в Украине – главные новости

Как сообщал УНИАН, обещание президента США Дональда Трампа разрешить Киеву производить американские ракеты ПВО Patriot является победой для президента Украины Владимира Зеленского. Однако, как отмечают эксперты по вопросам обороны, на запуск производства может уйти не менее года, сообщает Reuters.

Поскольку хронический дефицит ракет-перехватчиков, вероятно, продлится до того времени, Киев стоит перед сложным выбором относительно того, какие цели следует защищать в первую очередь, поскольку Россия продолжает наносить удары по его городам и энергетической инфраструктуре.

На фоне этих новостей компания-производитель Lockheed Martin заявила, что США и европейские союзники создают совместный центр по техническому обслуживанию ракет-перехватчиков PAC-3 в Европе. Комплекс усилит готовность противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, обеспечив возможности технического обслуживания и поддержки в европейском регионе. Поясняется, что это должно помочь поддерживать ракеты-перехватчики PAC-3 в готовности для быстрого развертывания в случае появления угроз.

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