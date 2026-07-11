Закон предусматривает несколько случаев, когда пенсию можно оформить раньше 60 лет.

Не все граждане Украины обязаны дожидаться достижения 60-летнего возраста для оформления пенсии - закон предусматривает несколько оснований, позволяющих выйти на заслуженный отдых и раньше. При этом что такое досрочная пенсия знают не все, ведь условия ее оформления могут быть совершенно разными: в одних случаях учитывается особый социальный статус лица, в других – характер или обстоятельства работы.

Рассмотрим, можно ли выйти на пенсию раньше срока в Украине и под какие условия для этого нужно подпадать.

Что такое досрочная пенсия в Украине - кому она полагается

Согласно официальному заявлению из веб-портала ПФУ, то, как рассчитывается досрочная пенсия, зависит от конкретной категории, о которой идет речь. При этом для удобства всех их можно условно разделить на 3 группы, каждая из которых регулируется отдельными законами: собственно, досрочная пенсия, льготная и специальная (с понижением пенсионного возраста).

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Итак, прежде всего выйти на пенсию раньше пенсионного возраста могут граждане с особым социальным статусом, включая:

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

членов семей погибших защитников Украины;

многодетных матерей;

матери детей с инвалидностью с детства или тяжелобольных.

Также в эту группу входит и так называемая досрочная пенсия в 58 лет. Причем о ней многие люди имеют несколько ложное представление, поэтому ее стоит рассмотреть отдельно.

Как выйти на пенсию на 2 года раньше

Пенсия по возрасту в 58 лет действительно возможна, но при одном условии - если человек был уволен из-за сокращения штата или по состоянию здоровья, когда до достижения пенсионного возраста ему оставалось не более полутора лет.

В таком случае ПФУ переносит дату назначения пенсии, чтобы исключить влияние непредвиденных обстоятельств на размер будущих выплат.

Досрочная пенсия в 2026 году - другие категории

Другой порядок действует для граждан, которые были длительное время заняты в отраслях с особыми пенсионными условиями - им предназначена так называемая льготная пенсия.

В частности, речь идет о работниках вредных и опасных производств, подпадающих под такое определение по официальным спискам правительства. В таких случаях учитываются возраст и продолжительность специального стажа, который необходимо подтвердить документально при обращении в Пенсионный фонд.

Наконец, к третьей группе относятся граждане, для которых пониженный пенсионный возраст предусмотрен в связи с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Причем это касается как участников ликвидации последствий аварии, так и пострадавших от катастрофы.

Важно: досрочная пенсия не назначается автоматически. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающими основания для льготы. После этого ПФУ проверит все данные и примет решение о назначении пенсии.

В итоге, зная, как выйти на пенсию в 58 лет и раньше, вы сможете заранее оценить свои права и при наличии оснований своевременно обратиться за положенными льготами.

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