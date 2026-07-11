Сумская показала редкие фото, сделанные более 30 лет назад

Актриса рассказала, кого мечтала сыграть.

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась редкими снимками из личного архива, сделанными в 90-х годах.

Фото артистка опубликовала в своем Instagram 11 июля, в день равноапостольной княгини Ольги.

"Получаю от вас, друзья, много поздравлений с днем ​​святой равноапостольной княгини Ольги… Спасибо искренне! А вчера как раз перебирала фото и вдруг нашла великолепные слайды 90-х годов. И уже тогда, начинающей, я мечтала сыграть эту легендарную женщину… А мечты обычно должны сбываться, если есть большое желание!" - отметила актриса в подписи к опубликованным кадрам.

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В конце Сумская подчеркнула важность этого дня.

"Сегодня важный день для всех верующих, наши молитвы обладают большой силой!" - уверенно добавила актриса.

Напомним, 22 августа 2026 года Ольга Сумская будет отмечать 60-летие. Недавно актриса откровенно высказалась о возрасте: "Жизнь не измеряется количеством прожитых лет. Она измеряется количеством мгновений, коснувшихся сердца".

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