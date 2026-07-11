Как охладить дом без кондиционера: испанский метод помогает даже в 45-градусную жару

Такой способ не требует дополнительных затрат.

Во время летней жары многие ищут способы, как сделать свое жилье более комфортным даже без кондиционера. В Испании температура часто поднимается до 35, а в некоторых регионах даже до 45 градусов по Цельсию. Однако уже на протяжении десятилетий там используют один простой метод, который не требует финансовых затрат, но при этом очень эффективен. Об этом пишет marie claire.

Метод полного затемнения как средство против жары

Одним из самых известных способов затенения, который используют испанцы, является так называемый метод полного затемнения, или "blackout".

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Утром, обычно между восьмым и девятым часом, или сразу после пробуждения, квартиру тщательно проветривают. Пока на улице ещё относительно прохладно, все окна остаются открытыми.

"Когда температура начинает подниматься, не позднее 11 часов утра, опускают наружные жалюзи, закрывают окна и держат квартиру в темноте в течение всего дня. Не пропуская солнечных лучей и горячего воздуха, они позволяют прохладному воздуху, накопившемуся утром, дольше оставаться внутри", - рассказывается в материале.

Еще несколько советов на жаркие дни

Также многие ставят перед вентилятором холодную коробку из-под молока или пакет со льдом, благодаря чему прибор циркулирует более прохладный воздух.

Кто-то вешает мокрую простыню перед открытым окном, испарение которой может несколько снизить температуру воздуха, поступающего в помещение.

"Хотя эти приемы не заменяют кондиционер, в сочетании с надлежащим затенением и разумным проветриванием они могут значительно улучшить ощущение комфорта. Самое главное правило остается неизменным: проветривать квартиру следует тогда, когда на улице прохладнее, чем в помещении. Таким образом, без дополнительных затрат энергии мы можем значительно облегчить перенесение летней жары", - подытожили в публикации.

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