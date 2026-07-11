Засыпание под звуки природы может сделать вас счастливее: как это работает

Вместо сериала или аудиокниги перед сном лучше включить запись звуков леса или луга.

Засыпание под шум дождя, морских волн или шелест листьев может не только улучшить качество сна, но и положительно повлиять на эмоциональное состояние человека. Об этом говорится в публикации издания YourTango.

Автор отмечает, что у многих людей есть свои вечерние ритуалы перед сном – от чашки травяного чая до просмотра сериала или прослушивания музыки. В то же время, по её словам, именно природные звуки лучше всего успокаивают нервную систему, ведь не перегружают мозг лишними раздражителями.

"Люди, которые засыпают под звуки природы, не просто лучше отдыхают. Их разум и тело легче успокаиваются ночью", – говорится в публикации.

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Успокоение нервной системы. Как пишет издание, одним из главных преимуществ природных звуков является их способность снижать когнитивное возбуждение – состояние, когда мозг продолжает активно работать даже после того, как человек лег спать. Шум дождя или морских волн помогает отвлечься от посторонних звуков и создает условия для более глубокого и спокойного сна.

Меньшее чувство тревоги. Автор рассказывает, что природные звуки могут способствовать переходу организма из состояния постоянной настороженности в режим отдыха. Это активирует парасимпатическую нервную систему, благодаря чему замедляются сердцебиение и дыхание, а тело расслабляется.

Более низкий уровень стресса. В публикации также отмечается, что успокаивающие звуки природы способны помочь снизить уровень стресса перед сном. По данным исследований, они могут способствовать выработке серотонина – вещества, которое участвует в формировании хорошего настроения и необходимо для синтеза мелатонина, гормона, регулирующего цикл сна.

Больше пространства для творчества. Звуки природы помогают не только быстрее заснуть, но и в целом помогают мозгу лучше обрабатывать информацию и находить новые идеи. Именно поэтому природные звуки могут положительно влиять на креативность, позволяя взглянуть на сложные задачи под другим углом и легче находить нестандартные решения.

Более высокая продуктивность после пробуждения. По словам автора, люди, которые легче засыпают и проходят все фазы сна без значительных нарушений, просыпаются более бодрыми. Полноценный отдых положительно влияет на концентрацию, принятие решений, уровень энергии и способность справляться с повседневными делами.

Лучший контроль над эмоциями. Особое внимание в материале уделено эмоциональному здоровью. Как отмечает автор, качественный сон помогает легче справляться со стрессом, тревогой и негативными переживаниями. Люди, которые хорошо высыпаются, менее склонны к импульсивным реакциям и быстрее проявляют сочувствие как к другим, так и к себе.

Другие бытовые советы

Как писал УНИАН, эксперты советуют перед длительным отъездом отключать от сети приборы с литий-ионными аккумуляторами, зарядные устройства, обогреватели и кухонную технику, такую как тостеры или электрочайники. Это помогает избежать риска пожара и снизить потребление электроэнергии, ведь даже в режиме ожидания техника расходует до 10% домашней энергии.

Также стоит выключать телевизоры, игровые приставки и приборы для укладки волос, чтобы обезопасить дом от коротких замыканий и перегрева.

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