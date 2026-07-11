Если посадить эти цветы вместо гортензий, то можно забыть о поливе на все лето

Яркие цветы, которые могут расти без ухода все лето, могут заменить даже гортензии.

Лето год от года становится все более жарким, и влаголюбивые растения в саду, такие как гортензии, уступают место засухоустойчивым. Как отметили авторы журнала Homes and Gardens, в этой группе растений есть множество таких, которые подарят вам такие же красивые и яркие цветы даже в разгар жары.

Одна из причин привлекательности гортензий в саду – их яркие, а иногда и необычные цвета. Но при сильной жаре их яркие синие и розовые оттенки могут потускнеть и стать бледнее, а гортензии могут завянуть. Заменить такие цветы можно монардой - яркие цветы, которые могут быть разных оттенков, распускаются летом и цветут долго. К тому же, растение хорошо растет на прямом солнце, требует ограниченного полива и переносит засушливые периоды.

Традиционно список растений, которые растут без полива, не обходится без эхинацеи. Яркие куртинки гортензий легко впишутся в ландшафт сада. Благодаря глубокой корневой системе, эти цветы эхинацеи способны выдерживать длительные периоды засухи. Однако наиболее обильное цветение достигается при постоянном увлажнении почвы.

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Подобно гортензиям, в конце сезона сухие семенные головки эхинацеи образуют красивые, архитектурные силуэты. Вы заметите, что это помогает подкармливать садовых птиц с наступлением осени.

Голубые гортензии может заменить цеанотус. Это цветущий кустарник предпочитает солнечное место и песчаную, хорошо дренированную почву. Родом он из Калифорнии, где хорошо растет в жарких условиях с небольшим количеством осадков летом. Многие сорта зимуют в условиях украинской зимы, но на зиму, конечно, сбрасывает листья.

Также яркие полянки может образовывать сортовой тысячелистник. Он бывает всех оттенков: персикового, белого, желтого, розового, красного и многих других. Он сохраняет соцветия весь сезон, подходит для среза, а на клумбе привлекает опылителей.

Еще одна засухоустойчивая альтернатива гортензиям, которую стоит рассмотреть, - это спирея. "Она способна переносить периоды засухи благодаря своим стержневым корням, которые позволяют ей находить воду глубоко в почве. Это неприхотливые кустарники, которые хорошо растут на солнце или в полутени, а также на бедных почвах", – рассказал редактор раздела "Садоводство" Дрю Суэйнстон.

Есть кустарники спирей с цветами самых разных оттенков. Их соцветия, собранные в грозди, создают эффектное зрелище, похожее на цветение гортензий, но гораздо более простое в уходе. После цветения спиреи нуждаются в обрезке.

Многолетники для сада - какие еще растения могут процветать и без полива

Напомним, что обычные ромашки могут украсить сад и долго обходится практически без ухода. Поливать летом их, к примеру, не нужно. А цвести при этом будут каждый год. Также отлично самостоятельно растут лилейники или котовник, а яркие цветы рудбекии могут стать фаворитом летнего сада.

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