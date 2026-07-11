Этот рок-хит с одним из величайших гитарных соло стал культовой песней 60-х

Спустя десятилетия композиция продолжает привлекать новых слушателей.

Трек британской рок-группы King Crimson 1969 года "21st Century Schizoid Man" продолжительностью 7,5 минут произвел настоящий фурор и буквально изменил историю музыки. Композицию называют "первой песней в стиле хэви-метал", пишет журнал Parade.

Напоминается, что всего через девять месяцев после создания группы King Crimson выпустили альбом In The Court Of The Crimson King, и его первая песня сразу же покорила слушателей.

Композиция "21st Century Schizoid Man" стала одной из самых новаторских и необычных песен конца 1960-х годов. Трек объединил элементы джаза, блюза и рока, создав уникальное для того времени звучание. После релиза песня получила высокую оценку критиков и спустя десятилетия продолжает привлекать новых слушателей. Издание Pitchfork включило ее в список "200 величайших песен 1960-х годов", где она заняла 104-е место, а журнал Classic Rock поставил гитарное соло Роберта Фриппа из этой композиции на 56-ю позицию в рейтинге "100 величайших гитарных соло в роке".

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Песня "21st Century Schizoid Man" – что важно знать

По словам автора текстов группы King Crimson Пита Синфилда, создание песни было "интенсивным" процессом. Он объяснил, что его антиутопический текст трека связан с "жестокостью человеческой природы, войной и всем подобным". Он хотел, чтобы текст звучал агрессивно и тревожно.

Когда King Crimson исполнили "21st Century Schizoid Man" перед огромной аудиторией примерно в 500 тысяч человек на концерте в качестве разогрева у The Rolling Stones, музыканты убедились, насколько мощное воздействие оказывает эта композиция. Публика встретила выступление с восторгом, а песня вызвала настоящий фурор среди слушателей.

Неудивительно, что Роберт Фрипп называл "21st Century Schizoid Man" первой композицией в стиле хэви-метал. Влияние этой песни оказалось настолько значительным, что ее версии позже записали такие исполнители, как Оззи Осборн, Voivod и другие музыканты.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой хит 1979 года остается "одной из лучших поп-песен всех времен".

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