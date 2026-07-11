11 июля по новому стилю все Ольги будут отмечать именины.

Ежегодно 11 июля наступает большой праздник для всех носительниц имени Ольга. Именно в этот день Православная Церковь чтит память знаменитой киевской княгини с таким же именем, прославившейся многими историческими достижениями. Поэтому День ангела Ольги по церковному календарю – прекрасный повод поздравить близких и пожелать им счастья.

День ангела Ольги – картинки и поздравления с праздником

Оля, поздравляю тебя с твоим праздником! Оставайся такой же очаровательной, талантливой, доброй, сильной духом и невероятной во всём! Верь в свои силы, достигай мечты, не бойся ошибаться. И пусть у тебя всё складывается замечательно.

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Дорогая Оля, поздравляю с именинами. Пусть в душе царит покой, в теле – здоровье, а в голове – острый ум. И, конечно, хочу пожелать мира на Земле. Верю, что у тебя всё сложится как нельзя лучше, ведь ты заслуживаешь огромного счастья.

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Дорогая Оля, искренне поздравляю тебя с именинным днем. Твое имя означает "мудрость". И пусть именно это качество помогает тебе принимать лучшие жизненные решения, находить верных друзей и избегать беды. Желаю крепкого здоровья, благополучия, процветания и успеха. С гордостью носи своё имя!

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Посылаю в День ангела Ольги поздравления с праздником. Счастья, семейного уюта, огромной любви и радости каждую минуту. Пусть небесный хранитель оберегает от бед, привлекает достаток и помогает осуществить мечты.

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Ольга, с именинами! Желаю наслаждаться жизнью, слышать только радостные новости, чувствовать радость в душе и никогда не болеть. Пусть в доме всегда царит уют, кошелек ломится от купюр, а рядом каждую минуту поддерживают близкие люди.

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