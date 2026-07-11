Иногда достаточно одного взгляда на элемент мебели или интерьера, чтобы выбрать его, даже не успев понять, почему. Одни люди подсознательно оценивают вещи на предмет удобства, другие – ищут в них практичность или уникальность. При этом такие спонтанные решения часто отражают не только сиюминутные предпочтения, но и внутреннее состояние человека. Рассмотрим психологический тест, который поможет раскрыть этот аспект нашего разума.
Новый визуальный тест - психологический анализ личности
Внимательно посмотрите на три стула и выберите тот, на который бы вы хотели сразу сесть. Не ищите скрытый смысл или "правильный" ответ – доверьтесь первому впечатлению. Такой выбор наиболее связан с подсознанием, которое часто замечает детали быстрее, чем логика.
Конечно, подобные визуальные тесты не являются научной психологической диагностикой, однако это интересный способ взглянуть на себя с другой стороны и сравнить полученное описание с собственными ощущениями.
Психологический тест - картинки и описания
Пройти психологический тест не сложно. Все, что от вас нужно – выбрать один из трех стульев на изображении и прочитать, что этот выбор может сказать о вашей уверенности в себе.
Стул № 1
Белый офисный стул на колесах обычно выбирают люди, не боящиеся перемен. Вероятно, вы уверены в себе настолько, что готовы быстро принимать решения и двигаться вперед, даже если ситуация постоянно меняется.
Близость к окну может символизировать стремление видеть новые возможности и не ограничивать себя привычными рамками. Вам нравится ощущение свободы, а неизвестность скорее возбуждает интерес, чем вызывает тревогу.
Стул № 2
Классический деревянный стул, простой на вид, но устойчивый и надежный. Если ваш выбор пал на него, вероятно, вы не стремитесь производить впечатление любой ценой и предпочитаете, чтобы за вас говорили поступки.
Ваша уверенность основана на жизненном опыте, а не на эмоциях, поэтому вы редко сомневаетесь в решениях, принятых после спокойного размышления. За эту устойчивость вас ценят окружающие больше всего.
Стул № 3
Мягкий стул с широкими подлокотниками и подушками сразу вызывает желание расслабиться. Если именно он привлек ваше внимание, вероятно, ваша уверенность проявляется через внутреннее спокойствие и умение чувствовать себя комфортно в любой обстановке.
Вы не стремитесь постоянно доказывать свою значимость и не зависите от чужого одобрения. Ваше спокойствие часто передается другим, и людям рядом с вами легко чувствовать себя в безопасности и быть собой.
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