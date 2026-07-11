Женщины часто замечают это первыми: эксперты назвали симптом, который мужчины игнорируют

В случае обнаружения проблемы специалисты рекомендуют не паниковать.

У мужчин за частым позывом к мочеиспусканию и ночными походами в туалет не всегда стоят безобидные причины, и часто именно женщины первыми замечают, что что-то изменилось в их партнере. Об этом пишет Egeszsegkalauz.

Как отмечает издание, во многих отношениях наступает такой момент - раньше мужчина "спал как младенец", а потом внезапно начинает чаще просыпаться ночью. Иногда он торопится, иногда надолго исчезает в туалете. Женщина это сразу замечает, тогда как мужчина обычно не хочет признавать проблему.

"Частое желание помочиться, ночные пробуждения или увеличение времени, проводимого в туалете, легко объясняются обыденными причинами: чрезмерное употребление жидкости, стресс, алкоголь, кофе. И действительно, иногда дело именно в этом", - подчеркивают в материале.

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В то же время проблема начинается тогда, когда походы в туалет становятся все чаще, почти по расписанию. Когда речь идет уже не об единичных случаях, а о том, что это происходит почти каждый вечер, даже три-четыре раза.

"Когда и в течение дня приходится всё чаще прерывать свои дела, работу, хобби. Нередко бывает, что человек, страдающий от этого, становится более интровертным, а через некоторое время начинает организовывать свой день вокруг туалета: она всегда знает, где находится ближайший туалет, и предпочитает перестраховаться", - объясняют в публикации.

В таком случае многие мужчины тянут время, откладывают на потом и не хотят идти к врачу.

"Причиной часто является заболевание простаты, которое не обязательно связано с возрастом, поэтому на её функционирование могут влиять образ жизни, стресс и другие факторы. А простатит сопровождается неприятными, но не невыносимыми симптомами, поэтому многие не придают этому значения", - пишет издание.

Что может быть признаком проблемы:

частые позывы к мочеиспусканию (как днем, так и ночью),

ощущение срочности ("нужно выйти немедленно"),

ослабление струи мочи,

затрудненное начало мочеиспускания,

ощущение дискомфорта,

тупая боль в нижней части живота.

Женщины часто замечают это раньше

Многие женщины чувствуют, когда что-то меняется, даже если сам мужчина не считает это важным. Они замечают ночные пробуждения, напряженные утра, частые перерывы во время совместных занятий.

Вот какие фразы могут помочь обратить внимание на проблему:

"Я заметила, что в последнее время ты чаще просыпаешься ночью. Тебя что-то беспокоит?"

"Возможно, это только временно, но если это не пройдет, стоит обратиться к врачу".

"У одного нашего знакомого была похожая ситуация, и выяснилось, что эту проблему можно вылечить - возможно, тебе тоже стоит обратиться к врачу".

Также специалисты советуют не паниковать и не откладывать это на неопределённый срок. Простое обследование может развеять многие сомнения или вовремя подсказать, что пришло время заняться этой проблемой.

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