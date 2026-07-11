Генштаб раскрыл свежие последствия ударов по российским НПЗ

Украинские военные уточнили результаты ударов по четырем нефтяным объектам России.

В июле Силы обороны Украины нанесли серию серьезных ударов по российским нефтяным объектам. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram.

В частности, в результате поражения Петербургского нефтяного терминала в Санкт-Петербурге 4 июля были повреждены 2 резервуара РВС-3000, 4 резервуара РВС-10000, 1 резервуар РВС-15000, 1 резервуар РВС-20000, эстакаду технологических трубопроводов и другое технологическое оборудование.

Вместе с тем, в результате поражения НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле Ярославской области 6 июля зафиксировано попадание в установку АВТ-6, а также повреждение трубопроводов установок АВТ-1 и АВТ-3.

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В результате поражения НПЗ "ТАИФ-НК" в Нижнекамске (Татарстан) 8 июля зафиксировано попадание с возгоранием установки замедленного коксования, а также повреждение кабельных эстакад, трубопроводов и технических зданий.

Кроме того, в результате поражения Ильского НПЗ в Краснодарском крае 10 июля 2026 года произошло возгорание установок АТ-5 и АТ-6, повреждены трубопроводы, а также зафиксировано возгорание вблизи установок АТ-2 и АТ-3.

Что ещё пострадало

Как подчеркнули в Генштабе, 10 июля и в ночь на 11 июля в рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны нанесли удар по ряду важных военных целей противника.

"Пострадал общевойсковой полигон "Кальмиусский" в районе Докучаевска Донецкой области", – говорится в сообщении.

При этом степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Кроме того, были поражены пункты управления БПЛА противника в районах Крисаново Белгородской области РФ и Первомайского Запорожской области.

Также поражены районы сосредоточения живой силы противника в Горловке Донецкой области и Кариже Курской области РФ.

Другие результаты ударов

По данным Генштаба, оценочный прямой ущерб от поражения АТ "ФНВЦ "Титан-Баррикады"" в Волгограде 27 июня составляет ориентировочно $105 млн.

В результате поражения аэродрома "Борисоглебск" в Воронежской области 8 июля произошло возгорание 28 цистерн с авиационным керосином общим объемом 1600 кубометров.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России приостановил переработку нефти после повреждений, нанесенных атакой беспилотника 8 июля.

Производство бензина в России упало до уровня, покрывающего лишь 65% сезонного спроса. После ударов украинских дронов по крупным нефтеперерабатывающим заводам остановились мощности, которые производили значительную долю топлива в стране.

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