Что произойдет с организмом, если пить кефир каждый день: ответ удивит

Регулярное употребление кефира может благотворно влиять на здоровье кишечника, однако специалисты советуют не ждать от него чуда и начинать с небольших порций.

Кефир уже давно перестал быть просто кисломолочным продуктом. В последнее время его все чаще называют одним из самых полезных напитков для здоровья кишечника, а интерес к нему стремительно растет. Диетологи объяснили, действительно ли стоит пить кефир каждый день, какую пользу он может принести организму и сколько его рекомендуют употреблять, пишет BBC.

Кефир – это ферментированный молочный продукт, содержащий живые бактерии и дрожжи. Именно они, по словам специалистов, могут положительно влиять на микробиом кишечника, пищеварение, иммунную систему и даже общее самочувствие.

Помимо пробиотиков, этот напиток является хорошим источником белка и кальция. В порции объемом 250 мл содержится около 9 граммов белка и примерно 300 мг кальция.

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В то же время эксперты отмечают, что разные производители используют разные технологии производства, поэтому количество полезных бактерий в кефире может существенно различаться.

Что показали исследования

Научный обзор 28 клинических исследований показал, что регулярное употребление кефира может быть связано с улучшением уровня холестерина, артериального давления и некоторых показателей обмена веществ.

Также есть данные, что напиток помогает облегчать запоры, снижать отдельные маркеры воспаления и может лучше переноситься людьми с непереносимостью лактозы, чем обычное молоко.

Впрочем, ученые подчеркивают, что результаты пока нельзя назвать окончательными. Кефир не является чудодейственным продуктом и не компенсирует неправильное питание, отмечают эксперты.

Сколько кефира можно пить ежедневно

Для большинства здоровых взрослых людей ежедневное употребление кефира может быть частью сбалансированного рациона.

Если человек только начинает знакомиться с ферментированными продуктами или страдает чувствительным кишечником или синдромом раздраженного кишечника, диетологи советуют не торопиться.

"Начните примерно со 100 мл в день и постепенно увеличивайте до стакана (250 мл), если вам это нравится", – рекомендуют специалисты.

По их словам, именно регулярность, а не большие порции, имеет наибольшее значение для поддержания здорового кишечного микробиома.

Как включить кефир в рацион

Эксперты советуют использовать кефир так же, как и натуральный йогурт. Его можно добавлять в смузи, мюсли, гранолу, сочетать со свежими ягодами и фруктами или использовать в качестве основы для соусов и заправок к салатам.

Специалисты подчеркивают, что наибольшую пользу кефир приносит только как часть сбалансированного питания. Для здоровья кишечника не менее важно регулярно употреблять продукты, богатые клетчаткой, овощи, фрукты и другую растительную пищу.

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