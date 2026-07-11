Экс-судья шоу 'МастерШеф' Мартыновская после скандала нашла работу за границей

Кулинар возглавит кухню ресторана на премиальной яхте.

Экс-судья популярного в Украине кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская после громкого скандала получила щедрое предложение о работе за границей.

Как отмечается в публикации компании Beefmeatandwine в Instagram, кулинар возглавит кухню ресторана на премиальной яхте, которая будет курсировать у побережья Ибицы.

Сообщается, что Ольга Мартыновская станет шеф-поваром проекта BEEF Yacht Tour Ibiza и в сентябре проведет неделю на яхте в Средиземном море. При этом в компании ее представили, как человека, "знающего, как превратить каждый день путешествия в отдельную гастрономическую историю".

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Ольга Мартыновская попала в громкий скандал - подробности

Напомним, как писал УНИАН, месяц назад звезда шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская сделала скандальное заявление в интервью ведущей Маше Ефросининой. С улыбкой на лице кулинар рассказала, как в детстве издевалась над котами.

"Я висела на заборах или на деревьях вниз головой. Бросала кошек через крышу и бежала их ловить, и привязывала петарды к хвостам кошачьим. Была настоящим сорванцом", - сказала она.

Позже Мартыновская попыталась оправдаться, что она якобы "смешала собственные воспоминания с глупыми детскими представлениями о сорвиголове": "Я не описывала собственный поступок в отношении животных. А очень неудачно пыталась объяснить, почему в детстве меня воспринимали как хулиганку...".

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